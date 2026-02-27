Polonia planea prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, según Bloomberg

27 feb (Reuters) -

Polonia planea introducir una nueva legislación para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y responsabilizará a las plataformas de la verificación de la edad, según declaró la ministra de Educación, Barbara Nowacka, a Bloomberg News en una entrevista publicada el viernes.

La Coalición Cívica, en el Gobierno, presentará el borrador del proyecto el viernes, con multas previstas para las plataformas que sigan siendo accesibles a los usuarios más jóvenes, dijo Nowacka, que añadió que la ley podría entrar en vigor a principios de 2027.

"Vemos el estado de la salud mental de los niños y los jóvenes, vemos un deterioro de su competencia intelectual", dijo Nowacka, quien añadió que aún se está debatiendo la cuantía de las sanciones que tendrían que pagar las empresas.

Varios Gobiernos europeos, entre ellos los de Dinamarca, Grecia, Francia, España y Reino Unido, han estudiado restricciones similares ante las denuncias de que los servicios de redes sociales son perjudiciales o adictivos para los menores.

El Gobierno británico dijo en enero que estaba considerando la posibilidad de imponer restricciones para proteger a los niños en internet, después de que Australia aplicara leyes similares en diciembre. La iniciativa podría poner a Varsovia en desacuerdo con empresas tecnológicas estadounidenses como Meta y X, de Elon Musk, algunas de las cuales se han opuesto a las restricciones tras la prohibición de Australia el año pasado. (Información de Rajveer Singh Pardesi en Bangalore; edición de Neil Fullick; edición en español de Jorge Ollero Castela)