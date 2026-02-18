Polonia prohíbe vehículos chinos en instalaciones militares por seguridad de datos

VARSOVIA, 18 feb (Reuters) - Polonia ha prohibido la entrada de vehículos fabricados en China en instalaciones militares debido a la preocupación de que sus sensores a bordo puedan utilizarse para recopilar datos confidenciales, según informó el ejército polaco el martes por la noche.

El ejército dijo en un comunicado que dichos vehículos podrían seguir entrando en instalaciones protegidas si se desactivan determinadas funciones y se aplican otras medidas de seguridad exigidas por las normas de seguridad de cada instalación.

Para limitar el riesgo de exposición de información confidencial, el ejército también ha prohibido conectar los teléfonos de la empresa a los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos fabricados en China.

Las restricciones no se aplican a los lugares militares de acceso público, como hospitales, clínicas, bibliotecas, fiscalías o clubes de guarnición, según el ejército.

Añadió que las medidas son preventivas y se ajustan a las prácticas utilizadas por los miembros de la OTAN y otros aliados para garantizar un alto nivel de protección de las infraestructuras de defensa. (Información de Barbara Erling; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)