Polonia ratifica un ambicioso programa para modernizar su ejército con fondos de la UE

El Parlamento polaco ratificó el viernes un gran programa de modernización militar financiado con préstamos europeos, pese a que la oposición nacionalista pidió el veto presidencial.

Polonia, vecina de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, está llevando a cabo desde hace años una modernización sin precedentes de sus fuerzas armadas y de su industria de defensa para hacer frente a una eventual amenaza de Moscú.

Desde diciembre de 2023, el país ha firmado contratos de armamento por valor de 266.000 millones de eslotis (US$63.000 millones, US$74.000 millones).

Y este año el presupuesto de defensa del gobierno proeuropeo en el poder supera el 4,8% del Producto Interior Bruto (PIB), uno de los más altos de la OTAN.

El texto adoptado el viernes establece la participación de Polonia en el programa Safe de ayuda a la industria de defensa en Europa por un importe de US$43.700 millones (US$51.500 millones).

El programa permitirá financiar la defensa antiaérea, sistemas antimisiles y antidrones, pero también el combate terrestre y la producción y compra de municiones y misiles, entre otros.

Una parte de los fondos se destinará a la policía, a la guardia fronteriza polaca y a las infraestructuras.

Según el Ministerio de Defensa polaco, casi nueve de cada diez euros de la parte polaca del programa Safe se gastarán en la industria nacional.

Aunque hasta ahora la modernización del ejército tenía un amplio consenso, el programa ha sido criticado por la oposición de derecha nacionalista.

El partido conservador Ley y Justicia (PiS) ha instado al presidente nacionalista Karol Nawrocki a vetar el texto argumentando que podría servir de herramienta de presión de Bruselas.