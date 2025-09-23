Polonia reabrirá frontera con Bielorrusia tras cierre por ejercicios militares rusos

Polonia reabrirá esta semana su frontera con Bielorrusia, dijo el martes el primer ministro Donald Tusk, dos semanas después de que fuera cerrada durante ejercicios militares dirigidos por Rusia.

El cierre de la frontera se anunció el 9 de septiembre, antes del ejercicio Zapad-2025, en el que fuerzas de Rusia y Bielorrusia simularon una guerra contra Occidente.

"El fin de estas maniobras reduce, no diría que elimina, pero sí reduce los distintos riesgos asociados con la actitud agresiva de nuestros vecinos del este", declaró Tusk.

"Así que, entre el miércoles y el jueves a medianoche, se abrirán los pasos fronterizos", dijo en una conferencia de prensa.

"Si fuera necesario, si las tensiones o el comportamiento agresivo de ciertos vecinos se intensifican, no dudaremos en tomar la decisión de cerrar nuevamente los pasos fronterizos. Pero, por ahora, parece que estas razones directas han desaparecido", subrayó.

Justo antes de los ejercicios militares, Polonia también se quejó de drones rusos que violaron su espacio aéreo, y otros países de la OTAN advirtieron a Moscú contra una posible escalada.

Polonia también acusó recientemente a Bielorrusia de fomentar que migrantes indocumentados extraeuropeos crucen la frontera.

Sin embargo, el cierre, que incluyó pasos ferroviarios, también interrumpió una importante ruta comercial terrestre que lleva productos chinos a Europa, generando preocupación en Pekín.

bo-dc/cc/phz/mab/mb