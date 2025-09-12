Polonia responde a Trump: la incursión de drones rusos "no fue un error"

El primer ministro polaco, Donald Tusk, desestimó este viernes la sugerencia del presidente estadounidense Donald Trump de que la intrusión de unos 20 drones rusos en el espacio aéreo polaco pudo haber sido un error.

"A nosotros también nos habría gustado que el ataque con drones a Polonia fuera un error. Pero no lo fue. Y lo sabemos", escribió Tusk en inglés en la red X.

"Puede haber sido un error", había dicho Trump el jueves a los periodistas, refiriéndose al incidente.

La incursión se produjo la madrugada del miércoles, como parte de un nuevo ataque ruso contra Ucrania.

Polonia denunció la entrada de 19 drones rusos en su espacio aéreo, que no causaron heridos. Su ejército derribó al menos tres de ellos con ayuda de la OTAN, que denunció el "comportamiento temerario" de Moscú.

Moscú niega haber querido atacar objetivos en Polonia, y afirma que Varsovia no tiene pruebas de que los drones fueran rusos.

