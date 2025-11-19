Polonia responderá a los sabotajes ferroviarios, según el ministro

VARSOVIA, 19 nov (Reuters) - Polonia responderá en breve a la explosión ferroviaria que atribuye a dos ucranianos que colaboran con Rusia para sembrar el caos en un país que apoya firmemente a Kiev contra la invasión de Moscú, dijo el lunes el ministro polaco de Asuntos Exteriores.

"No fue solo un acto de sabotaje, sino también un acto de terrorismo de Estado. Responderemos, no solo diplomáticamente", dijo Radoslaw Sikorski a los legisladores, afirmando que eso ocurrirá en los próximos días. La explosión del fin de semana en la línea Varsovia-Lublin, que conecta la capital polaca con la frontera ucraniana, siguió a una oleada de incendios provocados, sabotajes y ciberataques en Polonia y otros países europeos desde que comenzó la invasión a gran escala en 2022.

Polonia, centro neurálgico de la ayuda occidental a Ucrania, afirma que dos colaboradores ucranianos detrás del sabotaje han huido a Bielorrusia, aliada de Rusia.

Moscú niega su responsabilidad en el sabotaje, señalando la "rusofobia" en Polonia y en otros lugares. (Información de Marek Strzelecki, Pawel Florkiewicz, Anna Wlodarczak-Semczuk; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de María Bayarri Cárdenas)