Polonia se niega a entregar aviones de combate a Ucrania ante la amenaza de un conflicto global

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, ha reiterado una vez más este domingo que su país no entregará aviones de combate a las fuerzas ucranianas dado que podría intensificar el conflicto hasta una escala global.

"No podemos entregar esos aviones por la responsabilidad que tenemos hacia nuestros aliados. Podría poner a la OTAN en una situación difícil", ha explicado Duda en declaraciones a la cadena británcia BBC.

Duda rechazó tanto la entrega de aviones como la posibilidad de usar aviones de la OTAN para auxiliar a las fuerzas ucranianas sobre el espacio aéreo del país.

"Una decisión así implica que los aviones de la OTAN tendrían que ser enviados al espacio aéreo ucraniano y allí se enfrentarían contra los aviones rusos. Significaría el inicio de una tercera guerra mundial", ha avisado.

El presidente ha expresado su temor ante la posibilidad de que Rusia centre sus miras en Polonia si la invasi√≥n de Ucrania culmina con √©xito. "Tal y como dijo el ex presidente (Lech) en 2008, tras la invasi√≥n de Georgia, 'hoy son ellos, ma√Īana podr√≠a ser Ucrania, pasado los estados b√°lticos y despu√©s podr√≠a llegar nuestro momento'", ha indicado.

"No queremos estar en la esfera de influencia rusa, nos arrastramos fuera de ella y no queremos volver all√≠", ha a√Īadido Duda. "Cuando alguien habla del socialismo ruso o del comunismo, un escalofr√≠o me recorre la columna vertebral", ha remachado.