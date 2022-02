Polonia se niega a jugar la repesca para el Mundial ante Rusia

Lewandowski: "No podemos hacer como que no pasa nada"

MADRID, 26 Feb. 2022 (Europa Press) -

El presidente de la Federaci贸n Polaca de F煤tbol (PZPN), Cezary Kulesza, ha anunciado este s谩bado que la selecci贸n de Polonia no jugar谩 la eliminatoria de repesca para el Mundial de Catar 2022 ante Rusia, una decisi贸n que han apoyado internacionales como el delantero Robert Lewandowski.

"隆No m谩s palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresi贸n rusa hacia Ucrania, la selecci贸n polaca no tiene intenci贸n de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la 煤nica decisi贸n correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones Suecia y Rep煤blica Checa para presentar una posici贸n com煤n a la FIFA", confirm贸 Kulesza en la red social Twitter.

Polonia y Rusia deben jugar el pr贸ximo 24 de marzo las semifinales de la repesca para la cita mundialista, y el ganador deber谩 enfrentarse posteriormente, el 29 de marzo, al vencedor del cruce entre Suecia y Rep煤blica Checa para saber qui茅n estar谩 en Catar.

Tras las palabras de Kulesza, varios internacionales polacos apoyaron su decisi贸n. "隆Es la decisi贸n correcta! No me puedo imaginar jugar un partido con la selecci贸n rusa en una situaci贸n en la que contin煤a la agresi贸n armada en Ucrania. Los futbolistas y aficionados rusos no son responsables de esto, pero no podemos hacer como que no pasa nada", explic贸 en Twitter el delantero del Bayern de M煤nich Robert Lewandowski.

El centrocampista Mateusz Klich tambi茅n afirm贸 que los internacionales hab铆an decidido "juntos" que no se enfrentar铆an a Rusia. "No es una decisi贸n f谩cil, pero hay cosas m谩s importantes en la vida que el f煤tbol. Nuestros pensamientos est谩n con la naci贸n ucraniana y con nuestro amigo de la selecci贸n nacional Tomasz Kedziora, que todav铆a est谩 en Kiev con su familia", explic贸.

Varios deportes ya cancelaron o reubicaron campeonatos fuera de Rusia, con la F贸rmula 1 o la final de la 'Champions' de f煤tbol, despu茅s de que comenzase la ofensiva rusa en Ucrania este mi茅rcoles.