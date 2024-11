Polonia se opone a acuerdo comercial con mercosur en su forma actual, dice primer ministro

VARSOVIA, 26 nov (Reuters) - Polonia se opone al acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque de países sudamericanos Mercosur en su forma actual, dijo el martes el primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Polonia no acepta, y no somos los únicos, no aceptaremos en esta forma el acuerdo con los países de Sudamérica, es decir, el grupo Mercosur, sobre libre comercio", dijo antes del inicio de una reunión del Gobierno. (Reporte de Alan Charlish, Pawel Florkiewicz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

