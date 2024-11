polonia se opone a acuerdo comercial ue-mercosur en su forma actual, dice primer ministro

(Actualiza con antecedentes)

VARSOVIA, 26 nov (Reuters) - Polonia se opone al acuerdo de libre comercio entre la UE y el bloque de países sudamericanos Mercosur en su forma actual, dijo el martes el primer ministro polaco, Donald Tusk, uniéndose a Francia en su oposición a un tratado que, según los agricultores europeos, les expondrá a una competencia desleal.

Brasil ha estado presionando para que el acuerdo UE-Mercosur se firme a finales de mes, mientras preside el G20. Los defensores del acuerdo, entre ellos Alemania, la mayor economía de la UE, afirman que abrirá más mercados a sus exportaciones.

Los agricultores dicen que el acuerdo con el bloque Mercosur, que incluye a Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, creará una competencia desleal para los productores de alimentos de la UE, ya que permitirá grandes importaciones de productos que no están sujetos a la misma regulación estricta a la que se enfrentan en el bloque.

"Polonia no acepta, y no somos los únicos, no aceptaremos en esta forma el acuerdo con los países de Sudamérica, es decir, el grupo Mercosur, sobre libre comercio", dijo Tusk antes del inicio de una reunión del Gobierno.

Los agricultores polacos bloquearon el sábado el paso fronterizo de Medyka con Ucrania en protesta por el acuerdo. Esto siguió a grandes protestas en Francia y en Bruselas.

El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró su oposición a un acuerdo con Mercosur como el propuesto durante una visita a Argentina este mes.

Francia, el mayor productor agrícola de la UE, ha estado tratando de convencer a otros miembros de la UE para formar un bloque minoritario contra el acuerdo.

El acuerdo UE-Mercosur permitiría la entrada de 99.000 toneladas adicionales de carne de vacuno, 190.000 toneladas de azúcar, 180.000 toneladas de carne de ave y 1 millón de toneladas de maíz, según los productores. (Reporte de Alan Charlish, Pawel Florkiewicz; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters