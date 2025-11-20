Polonia solicita a Bielorrusia la extradición de sospechosos de sabotaje

VARSOVIA, 20 nov (Reuters) - Polonia ha pedido a Bielorrusia la extradición de dos ciudadanos ucranianos acusados de sabotaje ferroviario en nombre de Rusia, según informó el jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco.

Según Varsovia, los dos hombres huyeron a Bielorrusia tras dos actos de sabotaje cometidos el domingo en una línea ferroviaria con Ucrania, uno de ellos con explosión.

La solicitud fue entregada el miércoles al encargado de negocios bielorruso en Varsovia, según la agencia estatal de noticias PAP. La fiscalía ha acusado en rebeldía a los hombres, identificados como Oleksandr K. y Yevhenii I., de sabotaje en la red ferroviaria polaca.

Las ya tensas relaciones entre Polonia y Bielorrusia han alcanzado nuevos mínimos desde que Rusia, aliada de Minsk, invadió Ucrania en 2022. La embajada bielorrusa en Varsovia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por correo electrónico sobre la solicitud polaca.

Polonia dijo el miércoles que cerraría el último consulado ruso en su territorio y desplegaría miles de soldados para proteger la infraestructura en respuesta a una explosión ferroviaria que atribuye a Moscú.

Varsovia afirma que los dos ucranianos actuaban bajo las órdenes de los servicios de inteligencia rusos. Moscú ha negado su implicación, acusando al Gobierno polaco de "rusofobia".

En 2024, Bielorrusia concedió asilo al juez polaco Tomasz Szmydt, reclamado por Varsovia por espionaje. (Información de Alan Charlish y Pawel Florkiewicz; edición de William Maclean; edición en español de Paula Villalba)