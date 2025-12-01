Polonia solicita órdenes europeas de arresto contra dos ucranianos sospechosos del sabotaje ferroviario
MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
Las autoridades polacas han confirmado este lunes que han solicitado dos órdenes de arresto europeas contra ciudadanos ucranianos sospechosos de haber participado en el supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario a mediados de noviembre, unos hechos por los que ya se ha detenido a una tercera persona hace ahora una semana.
El portavoz de la Fiscalía de Polonia, Przemyslaw Nowak, ha informado en X de que se ha reclamado al Tribunal de Varsovia la emisión de dos órdenes de arresto europeas contra Yevgeny Ivanov y Oleksandr Kononov, "sospechosos de cometer actos de sabotaje contra la infraestructura ferroviaria a mediados de noviembre".
Se sospecha que ambos huyeron a Bielorrusia. El sabotaje provocó daños a las vías del tren en Mika tras la detonación de explosivos bajo un tren de mercancías en tránsito. Asimismo, también se registraron daños en la red de tracción en Golab por la instalación simultánea de elementos metálicos en los carriles.
Las autoridades bielorrusas han asegurado que trabajan con sus homólogas polacas para determinar el paradero de estas dos personas.
Varsovia atribuye el ataque a Rusia y denuncia que va un paso más allá de otras acciones cometidas en el pasado, llegando a calificar lo ocurrido hace unas semanas como "terrorismo de Estado".
