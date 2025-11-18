Polonia sugiere que Rusia está detrás de explosión en línea ferroviaria de suministro a Ucrania

VARSOVIA, Polonia (AP) — La evidencia sugiere que los servicios secretos de Rusia parecen haber ordenado la voladura de una línea ferroviaria en Polonia durante el fin de semana, afirmó un portavoz del gobierno el martes.

"Todo indica" que el incidente fue "iniciado por los servicios secretos rusos", dijo Jacek Dobrzyński, portavoz del ministro polaco de Seguridad, el martes, de acuerdo con la Agencia de Prensa Polaca, o PAP.

En lo que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, calificó como un "acto de sabotaje sin precedentes", un tramo de una línea ferroviaria que conecta la capital, Varsovia, con la frontera con Ucrania fue volado durante el fin de semana. Otro tramo más al sur también sufrió daños a causa de lo que las autoridades dijeron que podría haber sido otro sabotaje.

Esa línea ferroviaria se utiliza para llevar ayuda a Ucrania, de acuerdo con funcionarios polacos.

Dobrzyński habló con la prensa luego de una reunión del Comité de Seguridad Nacional gubernamental el martes por la mañana, a la que asistieron comandantes militares, jefes de los servicios de inteligencia y un representante del presidente. Se movilizaron patrullas del ejército para comprobar la seguridad de las vías y otra infraestructura clave en el este del país, indicó el ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

La fiscalía abrió una investigación sobre “actos de sabotaje de naturaleza terrorista” dirigidos contra la infraestructura ferroviaria y cometidos en beneficio de la inteligencia extranjera.

“Estas acciones provocaron un peligro inmediato de desastre de tráfico terrestre, amenazando la vida y la salud de muchas personas y bienes a gran escala”, dijo la fiscalía en un comunicado.

Kosiniak-Kamysz afirmó el martes en declaraciones a Radio Zet que las autoridades estudian el posible uso intencionado de una cámara encontrada cerca de las vías dañadas en la ruta Varsovia-Lublin.

En el primer incidente, una explosión dañó las vías cerca de la localidad de Mika, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sureste de Varsovia y, en un suceso separado, se destruyeron líneas eléctricas en Puławy, a unos 50 kilómetros (30 millas) de Lublin. Los trenes que transportaban pasajeros se vieron obligados a parar en ambos lugares, pero no hubo heridos.

"La explosión probablemente tenía la intención de volar el tren", dijo Tusk el lunes refiriéndose al incidente de Mika.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.