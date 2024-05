Polonia suspende las conversaciones con Ucrania en materia agraria y acusa a Kiev de corrupción

Las autoridades de Polonia han anunciado este lunes la suspensión de las conversaciones con Ucrania en materia agraria tras meses de protestas por parte de los agricultores polacos y han acusado a algunos de los negociadores ucranianos de "corrupción".

El viceministro de Agricultura polaco, Michal Kolodziejczak, ha indicado en una entrevista con el diario 'Dziennik Gazeta Prawna', que precisamente algunos de los representantes ucranianos con los que estaba previsto que negociaran este martes han sido acusados por delitos de corrupción en su país.

"No vamos a negociar con gente que tiene cargos por corrupción", ha aseverado, si bien no ha dado detalles al respecto. En su opinión, el Ministerio de Agricultura polaca no ha logrado resolver todos los problemas del sector dado que la situación "no es fácil", lo que ha provocado numerosas protestas.

Sin embargo, ha achacado las últimas manifestaciones a un intento por "hacer campaña para las europeas" por parte de políticos "interesados" y ha señalado que las mayores protestas agrarias en décadas se han registrado "a medida que el PiS (partido Ley y Justicia) perdía poder". "Esta es una narrativa impuesta por seguidores del PiS", ha lamentado.

Los agricultores polacos llevan protestando contra el Gobierno y el Pacto Verde europeo desde el pasado 9 de febrero. El sector exige que se limite o se prohíba por completo la importación de productos agrarios procedentes de Ucrania, generalmente más baratos, y se fortalezca el mercado interior. Además, han criticado las políticas impulsadas desde la UE, que buscan reducir notablemente la emisión de gases de efecto invernadero de cara a 2050.

Europa Press