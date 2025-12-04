Polonia.- Un tribunal de Polonia emite órdenes de arresto europeas contra dos sospechosos del sabotaje ferroviario

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Tribunal de Distrito de Varsovia ha emitido este jueves órdenes de arresto europeas contra dos ciudadanos sospechosos de haber participado en el supuesto sabotaje contra el sistema ferroviario a mediados de noviembre.

Los sospechosos, identificados como Yavheniy Ivanov, de 41 años y nacido en Estonia, y Oleksander Kononov, de 39 años y nacido en Ucrania, han huido a Bielorrusia, país aliado de Rusia, según recoge la agencia de noticias polaca PAP.

Esta misma semana un tercer hombre, identificado como Volodimir B, fue imputado en este caso, acusado de complicidad por ayudar a los autores materiales de preparar nuevas acciones relacionadas con el sabotaje.

Hace unos días, las autoridades bielorrusas aseguraron que trabajan con sus homólogas polacas para determinar el paradero de estas dos personas. Varsovia atribuye el ataque a Rusia y denuncia que va un paso más allá de otras acciones cometidas en el pasado, llegando a calificar lo ocurrido como "terrorismo de Estado".

El sabotaje provocó daños a las vías del tren en Mika tras la detonación de explosivos bajo un tren de mercancías en tránsito.

Asimismo, también se registraron daños en la red de tracción en Golab por la instalación simultánea de elementos metálicos en los carriles.