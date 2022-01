Polonia vuelve a registrar un récord diario de contagios de coronavirus con mas de 40.000 nuevos casos

El n√ļmero de nuevos contagios por coronavirus en Polonia ha alcanzado este s√°bado un nuevo r√©cord por segunda d√≠a consecutivo con la notificaci√≥n de 40.876 nuevos casos, seg√ļn el Ministerio de Salud.

Asimismo, las autoridades han notificado otros 193 fallecidos en un solo d√≠a, hasta sumar 4,4 millones de afectados y 104.000 fallecidos desde el inicio de la crisis, seg√ļn la agencia oficial de noticias PAP.

La semana pasada, una disputa sobre la política de coronavirus del país provocó un gran revuelo en la junta asesora médica del Gobierno de Polonia. En protesta contra la creciente influencia de los opositores a la vacunación, 13 de los 17 miembros abandonaron el Consejo Médico.

El primer ministro, Mateusz Morawiecki, anunció el viernes una nueva reorganizción del consejo.

La oposición ha acusado durante mucho tiempo al gobierno conservador del partido Ley y Justicia (PiS) de evitar medidas drásticas para no alienar a los opositores a la vacunación en sus propias filas.

Por ejemplo, todav√≠a no existe una base legal para que los operadores de restaurantes, hoteles y tiendas pregunten a sus clientes sobre su estado de vacunaci√≥n, y no hay regulaciones sobre el acceso a la poblaci√≥n a ciertos lugares p√ļblicos dependiendo de si han recibido o no la vacuna.