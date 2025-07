Polonia/Hungría.- Polonia acusa a Orbán de llevar "años saboteando" la UE con Putin

MADRID, 18 Jul. 2025 (Europa Press) - El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, ha afeado al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, unas nuevas críticas a la Unión Europea y le ha acusado de llevar "años boicoteando" el bloque "en coordinación" con el presidente ruso, Vladimir Putin, todo ello en medio de la última crisis diplomática por la retirada definitiva del embajador polaco en Budapest. "Viktor Orbán ha convertido a Hungría en el país más pobre de la Unión Europea y ahora amenaza con irse", ha escrito este viernes Sikorski en su cuenta de X, un día después de que Orbán volviera a justificar la invasión rusa de Ucrania y criticara a la UE en un podcast de su país, en el que también ensalzó a Donald Trump. Orbán sugirió que podría no merecer ya la pena formar parte de la UE y advirtió de que si considerara que así fuera, tomaría las "medidas oportunas" para sacar a Hungría del bloque europeo. "Esta amenaza no me asusta porque lleva años saboteando la UE en coordinación con Putin", ha respondido Sikorski, dejando una última advertencia. "A esto conducen el robo y el nacionalismo", ha dicho. Este último cruce de declaraciones se produce en medio de un nuevo callejón sin salida diplomático tras la decisión de Polonia de retirar definitivamente a su embajador en Budapest en respuesta a la decisión húngara de otorgar asilo político al ex viceministro de Justicia Marcin Romanowski, acusado de corrupción.