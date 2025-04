POLYVANTIS aplica la energía solar en Alemania y reduce su huella de carbono en más de 750 toneladas métricas anuales

WEITERSTADT, Alemania--(BUSINESS WIRE)--abr. 7, 2025--

POLYVANTIS anuncia la puesta en servicio de aproximadamente 3,3 GWh de energía solar para su planta de fabricación de Weiterstadt, en Alemania. La empresa reducirá su huella de carbono (CO₂) en 750 toneladas métricas anuales gracias a la implantación de la energía solar. Este ahorro equivale a la energía necesaria para el funcionamiento de más de 900 hogares*.

Photo of solar panels alongside POLYVANTIS facility in Weiterstadt, Germany

Innovar para lograr una mejora sostenible

«La instalación del parque solar es un paso importante hacia un futuro eficiente en el uso de los recursos y pone de relieve nuestro compromiso de innovar para el futuro», explica Reinhard Tag, vicepresidente ejecutivo de Fabricación de POLYVANTIS. «Mediante la utilización de métodos vanguardistas como la energía solar, estamos creando un futuro que promueve prácticas sostenibles para nuestras operaciones de fabricación».

Uso eficiente y generación sostenible de energía

La planta solar de última generación está emplazada en terrenos de POLYVANTIS y tiene una capacidad instalada de 3,6 MW y una producción anual de energía prevista de aproximadamente 3,3 GWh, lo que supone una importante contribución al suministro sostenible de electricidad. Aproximadamente el 10% de todo el consumo eléctrico de la planta de Weiterstadt se sustituirá por energía procedente del parque solar.

Perspectivas de futuros proyectos

La puesta en marcha de esta planta marca otro hito en la estrategia sostenible de POLYVANTIS. De cara al futuro, están previstos proyectos para seguir ampliando las fuentes de energía renovables.

*Fuente: Agencia Federal Alemana de Redes de Electricidad, Gas, Telecomunicaciones, Correos y Ferrocarriles

Acerca de POLYVANTIS

POLYVANTIS es una empresa global especializada en múltiples materiales con algunas de las marcas más codiciadas y emblemáticas del sector, como PLEXIGLAS® y ACRYLITE® para productos semiacabados de polimetilmetacrilato y LEXAN™ para planchas y películas de policarbonato. Con 1500 empleados y 15 plantas de producción en todo el mundo, POLYVANTIS ofrece una capacidad inigualable a nivel mundial, proporcionando a los clientes soluciones innovadoras en planchas y películas para los mercados de la edificación y la construcción, eléctrico y electrónico, automoción, aéreo y ferroviario, sanitario y de seguridad, e iluminación y señalización. Para más información y estar al tanto de las últimas novedades de POLYVANTIS, síganos en LinkedIn o en nuestro sitio web.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

