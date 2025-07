Pontegadea reorganiza su estructura con la integración de filiales europeas en una sociedad en Luxemburgo

MADRID, 9 Jul. 2025 (Europa Press) - Pontegadea, el vehículo inversor de Amancio Ortega, ha reorganizado su estructura con la integración de las filiales de Europa Continental en una misma sociedad en Luxemburgo. En concreto, esta reestructuración societaria, que comenzó en 2024, permite a Pontegadea aglutinar en su sociedad de Luxemburgo los activos de varias filiales europeas, donde no estarán incluidas las de España, Portugal y Reino Unido, según han precisado a Europa Press en fuentes de la compañía. De esta forma, el vehículo inversor del principal accionista de Inditex ha realizado esta operación para reforzar sus oficinas en Luxemburgo, ya que este país está bien situado geográficamente y cuenta con una legislación inmobiliaria tradicional. En Luxemburgo, Pontegadea además ha realizado varias operaciones, ya que recientemente compró un edificio de oficinas a Mapfre y Manova, ocupado por el bufete Clifford Chance. En la misma ciudad, el fundador de Inditex también adquirió dos inmuebles en 2024: uno por 165 millones de euros a la firma Baltisse, y otro por 156 millones, ubicado en la 29 Avenue de la Porte Neuve. Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo. Al margen de oficinas, el fundador de Inditex posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea. De esta forma, Ortega es el dueño de sedes de gigantes tecnológicos como Amazon y Meta (Facebook) y casero de medios de comunicación como el prestigioso semanario británico 'The Economist', además de bancos y marcas de lujo. PROPIEDADES MÁS VALIOSAS DE AMANCIO ORTEGA Entre las propiedades más emblemáticas del fundador de Inditex destaca el edificio Royal Bank de Toronto (Canadá), adquirido en 2022 por 800 millones de euros, siendo este el activo más caro de su cartera. Mientras, Londres alberga la segunda propiedad más cara de Ortega, el edificio The Post Building, adquirido en 2019 por 700 millones de euros. El inmueble se encuentra cerca de Oxford Street, y es la sede de la consultora McKinsey & Company. La tercera propiedad más valiosa es el edificio Adelphi Building, adquirido en 2018 por 680 millones de euros. Este edificio es la sede del prestigioso semanario británico 'The Economist', ubicado en la calle John Adam Street. Actualmente, también alberga oficinas de BlackRock, Spotify y Shiseido. De esta forma, Londres se ha convertido en la ciudad favorita de Ortega para invertir, con cerca de 14 activos inmobiliarios valorados en conjunto en más de 4200 millones de euros, según los cálculos realizados por Europa Press. En cuarta posición destaca el edificio Troy Block, un complejo de oficinas situado en Seattle (EEUU), comprado en 2019 por 656 millones de euros. Su adquisición ha convertido a Ortega en el casero de Amazon, tras cerrar la compra de parte de su sede central por dicho importe. Asimismo, Ortega se convirtió en el casero de Facebook ese mismo año, tras comprar dos edificios que forman parte del complejo Arbor Blocks por 375 millones, en donde Meta tiene su segunda sede principal. El fundador de Inditex continúa con su plan de expansión, ahora centrado en el continente europeo. En Irlanda, se refuerza con su tercer activo, un edificio de oficinas en la zona portuaria sur de Dublín, adquirido por 70 millones. Asimismo, recientemente cerró la compra de un edificio de oficinas en Barcelona, en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por US$284 millones (250 millones de euros), lo que la convertiría en la mayor adquisición de Ortega en España desde la compra de la Torre Foster de Madrid en 2016 por 490 millones. En línea con su nuevo plan de expansión por el 'viejo continente', Ortega adquirió un edificio de oficinas en 2024 junto al palacio de la Opera de París por 227 millones de euros, como parte de su proyecto Grand Opera, en donde cuenta con otros dos edificios en la calle Rue Halévy. Hasta la fecha de hoy, el fundador de Inditex posee alrededor de cinco edificios en la capital francesa. Asimismo, en Alemania, Pontegadea compró dos plataformas por 155 millones de euros, y activos inmobiliarios en Florstadt y Leipzig-Halle, por valor de 112 millones, según los datos recogidos por Europa Press. En esta línea, en 2024 el fundador de Inditex adquirió activos logísticos en Italia por un importe de 336 millones de euros, y propiedades en Edimburgo (45 millones), Londres (cerca de 78 millones), Países Bajos (110 millones) y Francia (114,1 millones). El fundador de Inditex, que controla el 59,294% de la compañía, equivalente a un paquete de 1848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe del gigante textil en el sector inmobiliario. Ortega posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.

