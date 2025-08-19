Pop Mart, fabricante chino del muñeco Labubu, aumenta casi un 400% su beneficio en el primer semestre

SHANGHÁI, 19 ago (Reuters) - La empresa china Pop Mart, que ha arrasado en todo el mundo con su muñeco feo y adorable llamado Labubu, registró el martes un beneficio neto de casi el 400% en el primer semestre gracias a la gran demanda de juguetes y a un cambio hacia mercados extranjeros con mayores márgenes.

El beneficio neto del 396,5% y del 204,4% en los ingresos superaron las cifras anunciadas en un avance de resultados el mes pasado, en el que se preveía un crecimiento de los ingresos del 200% en el primer semestre de 2025 y un aumento recurrente del beneficio neto de al menos el 350% anual.

Las acciones de Pop Mart han subido más de un 200% en lo que va de año, lo que hace que la empresa de juguetes china sea más valiosa que gigantes tradicionales del sector como Mattel, el fabricante de Barbie, y la empresa matriz de Hello Kitty, Sanrio.

Pop Mart suele vender sus figuras coleccionables en las llamadas "cajas ciegas", en las que los compradores desconocen el diseño exacto que recibirán hasta que abren el envoltorio.

Uno de los principales impulsores del éxito de Labubu ha sido su popularidad entre las celebridades, entre las que se encuentran Lisa, del grupo de k-pop Blackpink, la cantante Rihanna y el exfutbolista David Beckham.

Pop Mart se compromete a aumentar el suministro de los muñecos, que se han agotado en tiendas de todo el mundo.

Su CEO, Wang Ning, dijo en una entrevista a los medios estatales chinos el mes pasado que las ventas de Labubu superarán los 10 millones de unidades diarias a partir de septiembre de este año.

Pop Mart clasifica a Labubu dentro de sus personajes de propiedad intelectual "The Monsters". El martes dijo que "The Monsters" recaudó 4810 millones de yuanes (US$669,88 millones) en el primer semestre, lo que representa el 34,7% de los ingresos totales. Otros cuatro personajes de propiedad intelectual, entre ellos "Molly" y "Crybaby", superaron los 1000 millones de yuanes durante el periodo.

La empresa cuenta ahora con 571 tiendas, 40 de las cuales se abrieron en el primer semestre de este año, y 2597 tiendas robotizadas automatizadas en 18 países y regiones.

(1 US$ = 7,1804 yuanes chinos renminbi) (Información de Casey Hall y Brenda Goh; edición de Bernadette Baum y Joe Bavier; editado en español por Patrycja Dobrowolska)