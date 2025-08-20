Pop Mart, fabricante de Labubu, apuesta por parques temáticos y una expansión mundial

Por Jiaxing Li y Casey Hall

HONG KONG/Shanghái, 20 ago (Reuters) -

El director ejecutivo de Pop Mart

, Wang Ning, dijo el miércoles que su empresa de juguetes está en camino de alcanzar su objetivo de ingresos de 20.000 millones de yuanes (US$2780 millones) en 2025 y que 30.000 millones (US$4180 millones) este año también debería ser bastante fácil.

Wang, que fundó la empresa en 2010, hablaba con los analistas después de que Pop Mart unos resultados semestrales récord, en los que los fabricantes del muñeco feo y adorable llamado Labubu informaban de que el beneficio neto se había disparado casi un 400% gracias al aumento de la demanda de los juguetes, sobre todo en los mercados extranjeros con mayores márgenes.

Las acciones de Pop Mart subían más de un 5% en las primeras operaciones del miércoles en Hong Kong.

Los directivos también afirmaron el miércoles que se estaba estudiando la expansión en los mercados emergentes de Oriente Próximo, Europa Central y América Central y del Sur.

“Creo que para los mercados seguimos siendo muy positivos y también creemos que todavía hay un espacio muy amplio para el crecimiento”, dijo Wang y añadió que las ventas de América del Norte y Asia Pacífico este año igualarían juntas las ventas de China en 2024.

En Estados Unidos, donde Pop Mart tiene actualmente unas 40 tiendas, Wang dijo que la empresa iniciará una fase de “aperturas de tiendas relativamente rápidas” durante el próximo año o dos, con 10 tiendas más en EEUU previstas para finales de este año.

El principal negocio de Pop Mart es la producción y venta de juguetes coleccionables, muchos de ellos desarrollados con artistas y vendidos en “cajas ciegas”, paquetes que los consumidores compran por entre US$10 y US$20 sin saber exactamente qué iteración del juguete hay dentro.

Labubu, un sonriente miembro de la serie de juguetes “Los Monstruos” diseñada por Kasing Lung, se ha convertido en el favorito de famosos como Rihanna y David Beckham y se ha agotado en todo el mundo.

Hasta ahora más popular como colgante para bolsos, Pop Mart dice que esta semana lanzará una versión mini de Labubu que puede engancharse a teléfonos.

Pop Mart dijo el martes que “Los monstruos” recaudaron 4810 millones de yuanes (US$669,88 millones) en el primer semestre, lo que supone el 34,7% de los ingresos totales. Otras cuatro series de juguetes ganaron más de 1000 millones de yuanes durante el periodo, incluidas “Molly” y “Crybaby”, añadió.

“Esperamos que la reposición de las series existentes y el lanzamiento de nuevas ediciones impulsen la expansión de los beneficios en el segundo semestre.

Dicho esto, es probable que las acciones sigan estando sobrevaloradas, ya que en nuestra opinión, los inversores pasan por alto el elevado riesgo empresarial a largo plazo", dijo Jeff Zhang, analista de Morningstar.

Las acciones de la empresa han subido más de un 230% en lo que va de año, lo que hace que Pop Mart sea más valiosa que gigantes tradicionales del sector como Mattel, el fabricante de Barbie, y la empresa matriz de Hello Kitty, Sanrio.

El siguiente objetivo de Pop Mart es un imperio similar al de Disney y sus directivos afirman que la empresa es optimista sobre las oportunidades de que los personajes de Pop Mart protagonicen películas de animación y atracciones de parques temáticos, aunque no se espera que aporten una gran cantidad de ingresos directos a corto plazo.

(US$1 = 7,1866 yuanes chinos renminbi) (Información de Jiaxing Li en Hong Kong y Casey Hall en Shanghái; edición de Jacqueline Wong y Kate Mayberry; editado en español por Patrycja Dobrowolska)