Popularidad de Milei cae tras promover reforma laboral en Argentina: encuesta

BUENOS AIRES, 6 mar (Reuters) - La imagen del presidente ultraliberal Javier Milei mostró una caída a fin de febrero, cuando el Congreso aprobó una polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno que disparó amplias protestas de sindicatos y trabajadores, según un sondeo de la consultora Analogías difundido el viernes.

La imagen positiva de Milei, que buscaría su reelección el año próximo, cayó al 42,8% desde el 45,1% de enero y el 47,2% de diciembre; frente a una imagen negativa que en febrero subió al 51,9%.

Si bien Milei logró estabilizar la economía tras asumir el poder a fin de 2023, hasta ahora no ha logrado impulsar la producción y muchas empresas han advertido sobre las dificultades que atraviesan por caídas de ventas y una mayor competencia de bienes importados.

"Está impactando sensiblemente la impresionante aceleración en materia de cierres de empresas y despidos", señaló Marina Acosta, directora de Analogías, de acuerdo con un informe de prensa de la consultora.

La reforma laboral que recientemente aprobó el Parlamento ante el impulso del presidente de derecha radical también disparó férreos rechazos.

El 56,5% de los encuestados por Analogías dijo que la reforma, que entró en vigencia el viernes, favorece a los grandes empresarios, mientras que solo el 12,9% consideró que es positiva para los trabajadores.

El Gobierno argumentó que la norma abaratará costos laborales al reducir indemnizaciones y juicios por despidos, entre otros puntos, e incentivará el trabajo formal -la informalidad supera actualmente el 40% en el país-, aunque los sindicatos aducen que recortará derechos a los trabajadores.

Sin embargo, el sondeo mostró que la fragmentada oposición no ha logrado capitalizar el descontento con la gestión ultraliberal: el 31,7% de los encuestados votaría por Milei, mientras que solamente el 27,9% lo haría por el peronismo de centroizquierda.

El relevamiento se realizó sobre 2691 casos entre el 20 y el 23 de febrero. (Reporte de Nicolás Misculin, editado por Lucila Sigal)