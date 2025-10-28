Popularidad de Trump cae ante preocupación por costo de vida: sondeo Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 28 oct (Reuters) - El índice de aprobación presidencial de Donald Trump cayó en los últimos días, igualando el nivel más bajo de su mandato, ya que más estadounidenses desaprobaron su gestión del costo de la vida, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

El sondeo de tres días, que concluyó el domingo, mostró que el 40% de los estadounidenses aprueba el desempeño del líder republicano, frente al 42% de una encuesta de Reuters/Ipsos del 15 al 20 de octubre.

La popularidad de Trump ha estado a uno o dos puntos porcentuales de su nivel actual en todas las encuestas de Reuters/Ipsos desde mediados de mayo. El porcentaje de personas que dicen desaprobar su desempeño ha crecido, del 52% en un sondeo del 16 al 18 de mayo al 57% en la última encuesta.

El presidente ganó las elecciones del año pasado con la promesa de atajar el repunte de la inflación que perjudicó a su predecesor, el demócrata Joe Biden. Pero los estadounidenses dan a Trump notas excepcionalmente bajas sobre cómo ha gestionado los costos para los hogares estadounidenses, y el doble de estadounidenses desaprueban su gestión en este ámbito de los que la aprueban.

El ritmo de la inflación ha aumentado desde que Trump asumió el cargo en enero, pese a que el mercado laboral se ha debilitado, lo que ha llevado al banco central del país a bajar las tasas de interés.

LA REACCIÓN PÚBLICA AL CIERRE SIGUE SIENDO MODERADA

Los resultados de la encuesta sugieren que muchos estadounidenses solo tienen una modesta preocupación por el cierre parcial del Gobierno, el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, que ha dejado sin empleo a cientos de miles de trabajadores federales.

Un 29% dijo que no le importaba o que se alegraba del cierre, mientras que un 20% se declaró enfadado. Un 50% se declaró frustrado. La mayoría de los encuestados dijeron que el cierre tuvo poco o ningún impacto en sus vidas.

Si bien los republicanos de Trump tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, los demócratas han bloqueado los proyectos de ley de gastos en el Senado de Estados Unidos, prometiendo mantener su posición hasta que los republicanos acepten extender los subsidios de seguro de salud que expiran a fin de año.

En principio, la postura del Partido Demócrata parece contar con un respaldo significativo.

Alrededor del 73% de los estadounidenses encuestados quieren que se mantengan las subvenciones a los seguros a pesar de los argumentos de que aumentarán el déficit presupuestario federal, lo que supone un cambio mínimo respecto a los resultados de una encuesta realizada a principios de mes.

El sondeo, que se realizó por Internet, encuestó a 1018 adultos estadounidenses de todo el país y sus resultados sobre las opiniones de todos los estadounidenses tienen un margen de error de 3 puntos porcentuales. El margen de error de las opiniones de republicanos y demócratas es de 6 puntos. (Reportaje de Jason Lange; edición de Scott Malone y Deepa Babington. Editado en español por Juana Casas)