Popularidad del papa Francisco es alta en Latinoamérica, pero ha bajado en su natal Argentina

El papa Francisco sigue siendo muy popular en varios países latinoamericanos. Pero la proporción de personas que aún lo ven favorablemente en su natal Argentina ha caído casi 30 puntos porcentuales en una década.

Esas son las conclusiones clave de un informe publicado el jueves por el Pew Research Center titulado: “Cómo ven al papa Francisco las personas en Latinoamérica y Estados Unidos”. En la encuesta participaron 6.234 adultos el año pasado en seis países latinoamericanos, que están entre los más poblados de la región.

En la encuesta se halló que las actitudes hacia el papa —en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— siguen siendo ampliamente positivas, aunque en general menos que hace una década.

La mayor caída en actitudes favorables se registró en Argentina, país natal del pontífice.

Hace una década, 91% de los argentinos dijeron que tenían una opinión positiva de Francisco. Esa cifra se ha reducido actualmente a un porcentaje que se calcula en 64%.

Cuando el entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, se convirtió en el papa Francisco, gran parte de su país celebró el hecho como si fuera un campeonato mundial de fútbol. Una década después, el primer líder latinoamericano de la Iglesia católica genera opiniones divididas y mucho menos fervor.

Francisco se enfrentó a algunos de los líderes principales de Argentina cuando supervisaba la iglesia de ese país, y no ha vuelto desde que salió de su patria, en febrero de 2013, para asistir al cónclave que lo eligió como sucesor de Benedicto XVI, el 13 de marzo.

Analistas y personas con información privilegiada del Vaticano han dicho que el papa trata de evitar ser arrastrado por la polarización política que ha dividido a los argentinos durante décadas.

Pero el pontífice dijo a principios de este año que visitará su nativa Argentina en la última parte de 2024. Será su primera visita en su papado de casi 12 años, y ocurrirá en un momento en que sus compatriotas sufren económicamente debido a un creciente índice de pobreza y una de las tasas de inflación más altas del mundo.

En la encuesta se encontró que:

-En Brasil y México, 68% de los adultos tienen una opinión favorable del papa.

-En Colombia, 72% comparten esta opinión, en comparación con 83% de los adultos a finales de 2013.

-En Chile, sólo aproximadamente la mitad de los adultos tienen una opinión positiva de Francisco.

La impresión favorable de Francisco entre los adultos estadounidenses alcanzó una cifra alta entre 2015 y 2017, cuando siete de cada 10 estadounidenses lo consideraban positivamente. Actualmente, 57% de los adultos estadounidenses tienen una opinión favorable del papa.

En la encuesta se encontró que los católicos estadounidenses (75%) tienen mayores probabilidades que los protestantes (51%) o las personas sin afiliación religiosa (56%) de tener actualmente una opinión positiva de Francisco.

