"Por favor, vacúnense", pide un alto funcionario de salud de EE. UU. ante el auge de casos de sarampión

WASHINGTON (AP) — Un destacado funcionario de salud de Estados Unidos instó el domingo a la gente a vacunarse contra el sarampión en un momento con brotes activos en varios estados y mientras Estados Unidos corre el riesgo de perder su estatus de eliminación del sarampión

"Por favor, vacúnense", dijo el doctor Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cuyo jefe ha avivado sospechas sobre la seguridad e importancia de las vacunas. "Tenemos una solución para nuestro problema"

Oz, un cirujano cardíaco, defendió algunas recomendaciones federales de vacunas recientemente revisadas, así como comentarios pasados del presidente Donald Trump y del responsable de salud del país, Robert F. Kennedy Jr., sobre la eficacia de las vacunas. Oz transmitió un mensaje claro sobre el sarampión

"No todas las enfermedades son igualmente peligrosas y no todas las personas son igualmente susceptibles a esas enfermedades", dijo en "State of the Union" de CNN. "Pero el sarampión es una para la que deberías vacunarte"

Un brote en Carolina del Sur que afecta a cientos de personas ha superado el número de casos registrados en el brote de Texas de 2025, y también hay uno en la frontera entre Utah y Arizona. Otros estados han tenido casos confirmados este año. Los brotes han afectado principalmente a niños y han surgido mientras los expertos en enfermedades infecciosas advierten que la creciente desconfianza pública hacia las vacunas en general puede estar contribuyendo a la propagación de una enfermedad que una vez fue declarada erradicada por los funcionarios de salud pública

Cuando se le preguntó en la entrevista televisiva si la gente debería temer al sarampión, Oz respondió: "Oh, por supuesto". Dijo que Medicare y Medicaid continuarán cubriendo la vacuna contra el sarampión como parte de los programas de seguro

"Nunca habrá una barrera para que los estadounidenses accedan a la vacuna contra el sarampión. Y es parte del calendario básico", dijo Oz

Pero Oz también afirmó que "hemos abogado por las vacunas contra el sarampión desde el principio" y que Kennedy "ha estado al frente de esto"

Las preguntas sobre las vacunas no surgieron más tarde en una entrevista con Kennedy en "The Sunday Briefing" de Fox News Channel, donde se le preguntó sobre qué tipo de aperitivo del Super Bowl podría tomar (probablemente yogur). También dijo que come bistec con chucrut por las mañanas

Los críticos de Kennedy han argumentado que el largo escepticismo del secretario de salud sobre las recomendaciones de vacunas de Estados Unidos y su apoyo en el pasado a las afirmaciones infundadas de que las vacunas pueden causar autismo pueden influir en las indicaciones oficiales de salud pública en contra del consenso médico

Oz argumentó que la postura de Kennedy era de apoyar la vacuna contra el sarampión a pesar de los comentarios generales de Kennedy sobre el calendario de vacunas recomendado

"Cuando ocurrió el primer brote en Texas, él dijo, vacúnense contra el sarampión, porque ese es un ejemplo de una dolencia contra la que deberías vacunarte", dijo Oz

El gobierno republicano eliminó el mes pasado eliminó algunas recomendaciones de vacunas para niños, una revisión del calendario tradicional de vacunas que el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que fue en respuesta a una solicitud de Trump

Trump pidió a la agencia que revisara cómo las naciones pares abordan las recomendaciones de vacunas y considerara revisar la orientación de Estados Unidos en consecuencia

Los estados, no el gobierno federal, tienen la autoridad para exigir vacunas para los escolares. Si bien los requisitos federales a menudo influyen en esas regulaciones estatales, algunos estados han comenzado a crear sus propias alianzas para contrarrestar las indicaciones de la Casa Blanca sobre las vacunas

Las tasas de vacunación en Estados Unidos han disminuido y la proporción de niños con exenciones ha alcanzado un máximo histórico, según datos federales. Al mismo tiempo, las tasas de enfermedades de las que la gente puede protegerse con vacunas, como el sarampión y la tos ferina, están aumentando en todo el país

El pasado de activismo antivacunas de Kennedy

El escepticismo pasado de Kennedy sobre las vacunas ha sido objeto de escrutinio desde que Trump lo nominó por primera vez para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos

Durante su testimonio de confirmación en el Senado el año pasado, Kennedy dijo a los legisladores que un viaje de 2019 que realizó a Samoa, que fue examinado de cerca y ocurrió antes de un devastador brote de sarampión, "no tenía nada que ver con las vacunas"

Pero documentos obtenidos por The Guardian y The Associated Press socavan ese testimonio. Correos electrónicos enviados por personal de la embajada de Estados Unidos y las Naciones Unidas dijeron que Kennedy buscó reunirse con altos funcionarios samoanos durante su viaje a la nación insular del Pacífico

Funcionarios samoanos dijeron más tarde que el viaje de Kennedy reforzó la credibilidad de los activistas antivacunas antes del brote de sarampión, que enfermó a miles de personas y mató a 83, en su mayoría niños menores de cinco años

Mensajes contradictorios sobre el autismo y las vacunas

Los comentarios de Oz marcan un patrón más amplio entre los funcionarios del gobierno de expresar declaraciones discordantes y a veces contradictorias sobre la eficacia de las vacunas en medio de una revisión de la política de salud pública de Estados Unidos

Los funcionarios han caminado una línea fina al criticar la política de vacunas de Estados Unidos en el pasado, a menudo pareciendo expresar simpatía por teorías de conspiración infundadas de activistas antivacunas, al tiempo que tampoco se alejan demasiado de la ciencia establecida

Durante una audiencia en el Senado el martes, Jay Bhattacharya, director de los Institutos Nacionales de Salud, dijo que ninguna vacuna individual causa autismo, pero no descartó la posibilidad de que la investigación pueda encontrar que alguna combinación de vacunas podría tener efectos secundarios negativos para la salud

Pero Kennedy, en su testimonio en el Senado, ha argumentado que no se ha refutado un vínculo entre las vacunas y el autismo

Anteriormente ha afirmado que algunos componentes de las vacunas, como un conservante que contiene mercurio, el timerosal, pueden causar trastornos neurológicos infantiles como el autismo. La mayoría de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubeola no contienen timerosal. Un comité asesor de vacunas federal revisado por Kennedy el año pasado votó para dejar de recomendar vacunas que contengan timerosal

Los funcionarios de salud pública del gobierno a menudo citan la necesidad de restaurar la confianza en los sistemas de salud pública después de la pandemia de coronavirus, cuando la política de vacunas y la respuesta general de salud pública a la mortal pandemia se convirtieron en un tema muy polarizado en la política estadounidense

Durante la pandemia también se difundieron desinformación y teorías de conspiración sobre el sistema de salud pública, y los viejos grupos de activistas antivacunas vieron un aumento de interés del público en general

Kennedy, quien durante años lideró el grupo de activistas antivacunas Children's Health Defense, ha sido criticado por ordenar revisiones de vacunas y directrices de salud pública que los principales grupos de investigación médica han considerado ciencia establecida

Los expertos en salud pública también criticaron al presidente por hacer afirmaciones infundadas sobre temas de salud altamente politizados. Durante un evento en la Oficina Oval en septiembre, Trump afirmó sin evidencia que el Tylenol y las vacunas están vinculados a un aumento en la incidencia de autismo en Estados Unidos

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.