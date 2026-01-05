"Por fin": la diáspora venezolana celebra caída de Maduro

"Por fin vamos a poder regresar a casa", dice la vendedora Yurimar Rojas, desde su exilio en Chile. Como ella, los migrantes venezolanos celebran en el mundo la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aunque también expresan incertidumbre y miedo.

Algunos de los casi ocho millones de venezolanos que huyeron del colapso económico y la represión bajo el mandato chavista se reunieron por miles en ciudades de todo el mundo el sábado.

"Por fin vamos a tener un país libre", señala a la AFP Rojas, junto a una multitud de migrantes con banderas venezolanas en el parque Almagro de Santiago y en los alrededores de la Estación Central.

Mientras las calles de Caracas lucen desoladas y con olor a pólvora tras la espectacular intervención militar de Estados Unidos, la diáspora venezolana festeja el fin del mandato de Maduro cuyas reelecciones en 2018 y 2024 fueron ampliamente rechazadas por fraudulentas.

Maduro responderá ante un tribunal de Nueva York por cargos de narcotráfico y terrorismo, mientras Estados Unidos asumirá el poder hasta que haya "una transición pacífica", según el presidente estadounidense Donald Trump.

"Miedo, nostalgia, emoción, son tantas cosas que en estos momentos estamos viviendo", dice la venezolana Lorena Salazar en Madrid.

"Es yo creo que el mejor regalo que nos han podido dar al iniciar el año", añade a la AFP la manicurista de 38 años en la capital española, un país con unos 400.000 venezolanos.

Allí Carmen Morales asegura que los migrantes están "entre la euforia y la cautela". "Lo que ha sucedido ahora no tiene precedentes", indica la periodista de 51 años.

- "¡Gracias Trump!" -

En Miami cientos de personas se concentraron para festejar. Unos besaban eufóricos la bandera venezolana y otros saltaban emocionados.

"Venezuela amanece libre", dice con lágrimas en los ojos y la voz quebrada Anabela Ramos.

Uno de los manifestantes gritó: "¡Gracias, Trump!".

"Es mucha emoción, es demasiado, 27 años esperando este momento y ya cayó, por fin cayó", agrega.

Según Trump, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez dijo estar dispuesta a trabajar con Washington.

El mandatario estadounidense descartó a la líder de la oposición, María Corina Machado, porque según él no cuenta "con el apoyo o el respeto" necesarios para asumir el poder en Caracas.

Delcy Rodríguez insistió más tarde en un discurso público que Maduro era el "único presidente" de Venezuela y que el gobierno está listo para defender al país.

En Perú cientos de venezolanos se concentraron con música y cánticos: "Ha sido capturado un delincuente, un criminal que le ha hecho mucho daño al país", dice Oscar Pérez, vocero de la Unión Venezolana en Lima.

Y en Ecuador una treintena de venezolanos se reunió en el parque La Carolina, en el corazón financiero de Quito.

Kimberly López, una comerciante de 33 años que salió hace cinco de Venezuela, dijo haber recibido en un principio la noticia con "bastante incredulidad".

"Hemos llorado y llorado" de alegría (...) Definitivamente la meta es volver a Venezuela", añade.

- "No estoy de acuerdo" -

En Colombia, el mayor receptor de la migración con casi 3 millones de venezolanos, Mireya Gualdrón se dijo "feliz".

"Es un nuevo comienzo para Venezuela, para las personas que están fuera de este país, para los que se fueron, para los que deben de regresar", dice en la ciudad fronteriza de Cúcuta la ama de casa de 55 años, cuyos hijos viven fuera de Venezuela.

El gobierno colombiano de Gustavo Petro anunció el despliegue de militares cerca de la línea limítrofe tras los ataques con misiles ordenados por Trump.

"No estoy de acuerdo que venga otro a sacar a un presidente así. Claro, no estoy de acuerdo tampoco con lo que estaba haciendo Maduro", dice la comerciante Jenny Ambudarabe, de 40 años, en Cúcuta.

En Bogotá el guardia de seguridad Yeiner Benítez se emocionó al recordar las dificultades y el miedo que le llevaron a abandonar Venezuela en 2022.

"Han sido unos años de hambre, miseria, tortura, amigos perdidos, amigos desaparecidos", dice.

"Lo que pasa hoy es extraordinario, es justicia divina", añade.

Y en la capital de México, decenas de personas se reunieron ante la embajada de Estados Unidos para protestar contra Trump con pancartas de lemas como "No a la guerra".

"Hermanos venezolanos resistan (...) no le entreguen sus tierras, su petróleo, su oro" a Estados Unidos, instó Mario Benítez, del Sindicato Mexicano de Electricistas.