"Por fin vamos a regresar a casa": miles de venezolanos celebran en Chile captura de Maduro

"Por fin vamos a poder regresar a casa", afirmó a la AFP la vendedora Yurimar Rojas, una de los miles de venezolanos que salieron a las calles de Santiago este sábado para celebrar la captura por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro.

Los venezolanos se reunieron en el parque Almagro y en los alrededores de la Estación Central de la capital chilena para celebrar la captura del mandatario venezolano tras un "ataque a gran escala" de Estados Unidos en Caracas.

"Por fin vamos a tener un país libre y por fin vamos a poder regresar a casa", dijo Rojas, a pocas cuadras del palacio presidencial chileno.

Allí los venezolanos llegaron con camisetas y banderas de su país, y haciendo sonar trompetas.

Daymar Cuicas, que vive desde hace ocho años en Chile, reconoce que tras enterarse de la noticia la embargó "una emoción tan grande", que se le nubló la mente".

"Esto es grandioso para nosotros", dice en el mismo lugar Yasmery Gallardo, de 61 años, que planea regresar pronto a Venezuela.

"Ya estoy planificando mi viaje. Ya les dije a mis hijos que en marzo me voy. No veo la hora estar allá en mi país", agrega esta venezolana que está a punto de cumplir ocho años en Chile.

Miles de venezolanos se reunieron también en Estación Central, el lugar donde miles de migrantes se han asentado a vivir en Chile, que se ha convertido en un destino clave de migrantes, principalmente de Venezuela.

La población migrante se duplicó en siete años y alcanzó al 8,8% del total en 2024 en este país de 20 millones de habitantes, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Venezuela es el principal país de origen de los inmigrantes en Chile (41,6%), seguido de Perú (14,5%) y Colombia (12,3%).