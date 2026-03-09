Por la guerra en Medio Oriente muere un niño por hora, según Save the Children

La organización exige un "cese urgente de las hostilidades para proteger a los niños de mayores daños", destacando en particular la situación en el Líbano, donde "más de 700.000 personas, incluidos más de 200.000 niños, han sido desplazadas", según datos del gobierno local.

Save the Children explica que está "distribuyendo artículos esenciales como mantas, colchones, almohadas, productos para bebés, artículos de higiene y agua a las familias desplazadas" en la zona.

"Es devastador que los ataques aéreos en el Líbano hayan matado a 83 niños y herido a otros 254, entre los casi 300 niños que murieron en la región", declaró Nora Ingdal, directora de la organización en este país de Oriente Medio.

"No se trata solo de cifras: Se trata de vidas jóvenes truncadas y de niños cuyo futuro ha cambiado para siempre por la guerra", recordó.

Ingdal añadió que "toda guerra es una guerra contra los niños, y una vez más los vemos pagar el precio máximo por un conflicto que ni iniciaron ni en el que participaron". La prioridad, argumentó, es "el cese inmediato de las hostilidades", así como que "todas las partes" respeten el derecho internacional y el derecho humanitario.

Save the Children recuerda que está "interviniendo en toda la región, con programas en Líbano, el Territorio Palestino Ocupado, Siria, Irak, Yemen, Afganistán y Pakistán" para apoyar a la infancia. (ANSA).