Por la segunda estrella: España arranca su camino al Mundial 2026

España, vigente campeona de Europa, arranca el jueves en Bulgaria en la fase de clasificación para el Mundial 2026, donde sueña con conquistar su segundo título en el torneo más importante del fútbol.

¿Trámite o trampa? El grupo E en el que están los españoles se completa con Turquía, que será rival del equipo de Luis de la Fuente el domingo en la segunda jornada, y con Georgia.

España, campeona del mundo en 2010, se presenta como clara favorita a acabar en cabeza y clasificarse, pero al ser uno de los grupos cortos, de apenas cuatro equipos, cualquier tropiezo puede resultar fatal.

Esta fase de clasificación mundialista marca además el retorno a la actividad de la Roja, después de su decepción de junio, cuando cayó ante el Portugal de Cristiano Ronaldo en la tanda de penales de la final de la Liga de Naciones de la UEFA.

De la Fuente, que hasta entonces había guiado a su selección al título tanto en la Liga de Naciones de 2023 como en la Eurocopa de 2024, mantiene la calma y el bloque del plantel que fue campeón continental el año pasado.

Carvajal y Rodri, de regreso

Después de más de un año de ausencia de la selección por graves lesiones de rodilla, el capitán del Real Madrid Dani Carvajal y el Balón de Oro del Manchester City Rodri regresan en esta ventana internacional, para aportar su experiencia a un grupo marcado por la juventud de estrellas como Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri.

"La noticia más importante es que (Rodri y Carvajal) están con nosotros de vuelta, con pasión y aportando mucho. Son nuestros capitanes y los mejores del mundo en su posición. Celebramos que estén de nuevo con nosotros y nos van a aportar muchísimo", destacó De la Fuente en su conferencia de prensa de la pasada semana.

En una entrevista con la web de la FIFA, De la Fuente incidió en la cohesión de su vestuario.

"Para nosotros es muy importante el sentimiento de grupo, de unión, de equipo. En las pocas concentraciones que tenemos es sentirnos como un equipo que trabaja todo el año junto", señaló.

Bajas de última hora

Respecto a la lista comunicada el pasado viernes, España ha perdido tres efectivos de los inicialmente previstos, todos ellos por lesión.

El primero en ser declarado baja fue el mediocampista Gavi (Barça), con problemas en la rodilla derecha, y el lunes se cayeron de la lista el también centrocampista Fabián Ruiz (PSG) y el atacante Yeremy Pino (Crystal Palace).

Como reemplazos, De la Fuente llamó a Aleix García (Bayer Leverkusen) y Jorge de Frutos (Rayo).

Uno de los desafíos en estos primeros partidos clasificatorios al Mundial será también evaluar la defensa, ya que España lleva recibiendo al menos dos goles en los últimos cinco encuentros que ha disputado.

No consigue mantener su arco imbatido desde mediados de octubre y un triunfo 3-0 sobre Serbia.

ati/dr/mcd/pm