Por las lluvias se perdieron seres queridos y hogares en México

Junto al cuerpo sin vida de su hermana cubierto con plásticos, Rosalía Ortega, de 76 años, agradece haber encontrado sus restos entre el lodo que en minutos arrastró con su casa en un poblado mexicano golpeado por intensas lluvias.

Ella se cuenta entre las 41 víctimas mortales por las precipitaciones del final de la temporada húmeda que golpean con fuerza desde el jueves a los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro y Veracruz (este).

"Estamos tristes, pero ya le vamos a dar una cristiana sepultura", dice Ortega a la AFP en el municipio de Huauchinango, en Puebla, distrito que suma una decena de fallecidos y cuantiosos daños, según reportes oficiales.

La zona del desastre es la Sierra Madre Oriental, una extensa cadena montañosa que corre paralela a la costa del Golfo de México y que está plagada de pequeñas localidades.

El jueves, ya entrada la noche, un río que baja de la sierra se desbordó por las lluvias y en cuestión de minutos dejó a numerosos pobladores sin hogar, y en algunos casos, sin sus seres queridos.

Así le ocurrió a María Salas, una cocinera de 49 años que se protege de la lluvia con un paraguas mientras observa a dos soldados que resguardan el acceso a su barrio. No tiene a dónde ir.

Al dolor de perder a cinco familiares cuya casa se derrumbó, se suma la angustia de ver su hogar devastado por un deslizamiento de tierra. "No puedo sacar mis cosas, ni puedo dormir ahí (...) no tengo nada", dice.

Las familias de luto apremian por una ayuda para los funerales y, si alcanza, para recuperar algo de sus hogares perdidos.

El municipio de Huauchinango, con unos 100.000 habitantes, es una de las localidades más grandes y de las pocas a las que se podía llegar este sábado por estar ubicada donde inicia la sierra.

Ríos de lodo

El agua desbordada arrasaba todo cuanto encontraba a su paso hasta cobrar la forma de pesados ríos de lodo que dejaron inservibles aquellas viviendas que soportaron la embestida.

"Llegaba hasta la rodilla", relata Petra Rodríguez, una empleada doméstica de 40 años cuya casa quedó cercada por dos corrientes de agua.

Apenas pudo huir de la inundación junto con su esposo y sus dos hijos, tomados de la mano "como cadenita". Si el agua se llevaba a uno, "se los llevaba a todos", cuenta.

En otro sector del municipio, la maestra Karina Galicia, de 49 años, muestra su casa dañada por el lodo e impregnada del olor a humedad. "Hubiéramos quedado sepultados", dice al explicar que salió corriendo.

En las casas menos afectadas, los vecinos intentaban sacar el agua con botes de plástico, escobas gastadas y palas.

Adriana Vázquez, de 48 años, sube una accidentada vereda salpicada de piedras y fango. Busca desde ahí la casa de un familiar, para saber si aún se sostiene en pie.

La vista es un revoltijo de humildes casas de lámina y madera, arrasadas por un deslave.

Los escombros se acumulan en una calle donde son removidos con una retroexcavadora por militares.

Su familiar "contestó el teléfono", dice Vásquez al reconocer que casi no escuchó nada y se aferra a la esperanza de que esto sea por la deficiente conexión telefónica en medio del desastre.

Más de un centenar de pequeñas comunidades están total o parcialmente incomunicadas por los cierres de caminos y los cortes de luz, que han complicado el contacto por teléfono y los desplazamientos.

El país está al final de una intensa temporada de lluvias y estas precipitaciones, poco comunes en esta época, son atribuidas por meteorólogos a un sistema tropical del Golfo de México que ingresó por el este a la Sierra Madre Oriental, lo que favoreció la humedad.

ai/sem/cjc