Por lo menos 33 muertos por inundaciones en Tailandia

BANGKOK (AP) — Inundaciones en el sur de Tailandia han causado al menos 33 muertes desde el fin de semana, informaron las autoridades, mientras impactantes imágenes muestran a personas en los techos de sus casas suplicando ayuda.

Aproximadamente 1.000.000 de hogares y más de 2,7 millones de personas han sido afectadas por las inundaciones en 12 provincias del sur provocadas por intensas lluvias, informó el miércoles el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres.

Las lluvias comenzaron a disminuir el miércoles y las autoridades tenían la esperanza de que los niveles de agua comenzaran a bajar, pero el Departamento Meteorológico emitió una advertencia de lluvias intensas e inundaciones repentinas en la región sur del país hasta el miércoles.

El primer ministro Anutin Charnvirakul declaró el martes el estado de emergencia para la provincia de Songkhla, que incluye la ciudad más grande del sur de Tailandia, Hat Yai, citando la "severidad sin precedentes" de las inundaciones que han causado daños generalizados.

Las calles de Hat Yai eran intransitables y estaban sumergidos edificios de poca altura y automóviles, atrapando a miles de personas. A algunos residentes en pisos más altos se les entregaron cestas de alimentos, izadas por equipos de rescate en botes.

Imágenes de un dron transmitidas por Thai PBS mostraron a una familia de cinco personas en Hat Yai siendo rescatada el martes desde el tejado de su casa, que estaba casi sumergida. La familia, incluida una mujer mayor, apareció en el video como manchas coloridas en un paisaje de agua plana y marrón. Habían roto el gran techo gris y fueron avistados por trabajadores de emergencia, quienes los cargaron en un bote salvavidas.

La situación en el Hospital de Hat Yai es especialmente crítica, explicó el miércoles el Ministro de Salud Pública, Pattana Promphat, señalando que la electricidad de la instalación podría cortarse debido al nivel del agua. Aproximadamente 50 pacientes que requerían intubación fueron trasladados por helicópteros del ejército a otros hospitales y es probable que unos 600 pacientes más sean evacuados junto con el personal del hospital, manifestó.

El Ministerio de Salud Pública dijo que desplegaría un equipo de salud mental para asistir al personal médico y a los miembros del público que lidian con el estrés.

El único portaaviones de la marina tailandesa, el HTMS Chakri Naruebet, zarpó desde su amarre en el este de Tailandia para servir como centro de mando en alta mar para las operaciones de socorro. La base aérea en el aeropuerto Don Mueang de Bangkok servirá como área de preparación para enviar suministros de ayuda a las áreas afectadas, informó el gobierno.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.