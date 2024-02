DAKAR, Senegal (AP) — Fuerzas de seguridad de Senegal han matado a por lo menos tres personas, incluido un joven de 16 años, durante protestas en los últimos días contra la decisión del presidente de aplazar las elecciones, informó el martes Amnistía Internacional.

En un comunicado, el grupo de derechos humanos afirmó que los manifestantes murieron durante la represión en la capital, Dakar, y en las ciudades de Saint-Louis y Ziguinchor el 9 y 10 de febrero, y que Landing Camara, de 16 años, recibió un disparo en la cabeza.

Se tenía prevista otra gran protesta de la sociedad civil, la oposición y los sindicatos el martes por la tarde, pero los organizadores dijeron que las autoridades no la habían autorizado. “Esto es todo contra lo que estamos luchando”, dijo a The Associated Press uno de los organizadores, Amadou Samb.

El gobierno de Senegal suspendió el martes el acceso a los servicios de internet móvil. El Ministerio de Comunicaciones afirmó que estaban circulando mensajes “de odio y subversivos”.

Senegal ha vivido más de una semana de protestas después de que el presidente Macky Sall retrasara las elecciones previstas para finales de febrero, alegando el tiempo necesario para resolver las controversias sobre la inhabilitación de algunos candidatos y un conflicto entre los poderes legislativo y judicial del gobierno.

El Parlamento senegalés votó la semana pasada a favor de retrasar las elecciones hasta el 15 de diciembre. Se prevé que el Consejo Constitucional se pronuncie en los próximos días sobre si está de acuerdo.

Sall ha sido acusado de intentar retrasar el abandono del cargo, algo que negó durante una entrevista con AP la semana pasada.

El aplazamiento ha suscitado preocupación regional e internacional ante la posibilidad de que uno de los países más democráticos de África Occidental siga el camino de algunos de sus vecinos, sumidos en golpes de Estado e inseguridad.

___

El periodista de The Associated Press Jamey Keaten en Ginebra, Suiza, contribuyó a este despacho.