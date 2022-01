Por octava temporada consecutiva, Mouser se asocia con DRAGON/PENSKE AUTOSPORT en las carreras de Fórmula E

Dallas y fort worth, texas--(business wire)--ene. 25, 2022--

Mouser Electronics, Inc., el l铆der de New Product Introduction (NPI)鈩 que potencia la innovaci贸n, se asocia con el equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT para la octava temporada de la serie del Campeonato Mundial de F贸rmula E de ABB FIA, que arranca con carreras dobles en el Diriyah E-Prix el 28 y 29 de enero. La cuarta apertura consecutiva de la temporada en Diriyah ofrece a los aficionados dos emocionantes carreras nocturnas a las afueras de Riad, la capital de Arabia Saud铆.

Mouser se asocia con el equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT durante la temporada de carreras del Campeonato Mundial de F贸rmula E de ABB 2021-22, en colaboraci贸n con TTI, Inc. y los valiosos fabricantes Molex y KYOCERA AVX. Este es el octavo a帽o consecutivo que Mouser y Molex patrocinan las carreras de F贸rmula E.

El piloto S茅rgio Sette C芒mara vuelve al equipo para conducir el autom贸vil Penske EV-5 n.潞 7, mientras que el piloto reserva de F贸rmula 1, Antonio Giovinazzi, se une al equipo para ponerse al volante del autom贸vil n.潞 6. La nueva temporada ofrece 16 carreras e incluye paradas en Yakarta, Vancouver y Se煤l, adem谩s de un aumento de la potencia de los autom贸viles y nuevos formatos de clasificaci贸n de las carreras.

鈥淎 Mouser le entusiasma formar equipo con Molex, TTI y KYOCERA AVX para asociarse con DRAGON/PENSKE AUTOSPORT por octavo a帽o consecutivo鈥, afirm贸 Todd McAtee, vicepresidente de Desarrollo Comercial para Am茅rica de Mouser Electronics. 鈥淓l enfoque de la F贸rmula E en el desarrollo y la incorporaci贸n de lo 煤ltimo en tecnolog铆a de veh铆culos el茅ctricos resuena con Mouser, nuestros clientes y nuestros aficionados y seguidores. 隆Deseamos a Sette C芒mara, Giovinazzi y al equipo lo mejor para esta temporada!鈥

鈥淭TI se complace en asociarse con Mouser para apoyar este emocionante deporte y su enfoque en las tecnolog铆as automotrices sostenibles del futuro鈥, dijo Mike Morton, director ejecutivo de TTI.

鈥淓ste nuevo cap铆tulo de la F贸rmula E promete continuar con la evoluci贸n de este emocionante deporte y sirve como un poderoso escaparate para su futuro el茅ctrico鈥, declar贸 Fred Bell, vicepresidente de Distribuci贸n Global de Molex. 鈥淢ouser y Molex han sido orgullosos seguidores desde el inicio de la F贸rmula E, y deseamos al equipo DRAGON/PENSKE AUTOSPORT una temporada segura y exitosa鈥.

鈥淓s un placer colaborar con Mouser, Molex y TTI en nuestra asociaci贸n con el equipo de carreras de F贸rmula E DRAGON/PENSKE AUTOSPORT para otra emocionante temporada鈥, afirm贸 Alex Schenkel, vicepresidente s茅nior de Ventas Globales de KYOCERA AVX.

La serie de la F贸rmula E cuenta con autom贸viles que son impulsados 煤nicamente por electricidad y representan una visi贸n para el futuro de la industria de los deportes de motor, sirviendo como marco para la investigaci贸n y el desarrollo en torno al automovilismo de cero emisiones. Los autom贸viles de segunda generaci贸n (Gen2) ofrecen un gran avance en la tecnolog铆a de los veh铆culos el茅ctricos de competici贸n, con una potencia m谩xima de 250 kW y velocidades de hasta 280 km/h. En las carreras, todo gira en torno a la velocidad y la resistencia, y las asociaciones de carreras son una forma innovadora en que Mouser comunica su modelo de negocio orientado en el rendimiento y promueve las tecnolog铆as m谩s nuevas de sus socios fabricantes.

Los aficionados pueden votar por Sette C芒mara y Giovinazzi en FANBOOST, que permite a los aficionados desempe帽ar un papel activo para influir en el resultado de la carrera. FANBOOST brinda a los aficionados la oportunidad de votar por su piloto favorito y premiarlo con un impulso extra de potencia durante la carrera. Los cinco pilotos con m谩s votos FANBOOST reciben una importante r谩faga de potencia, que pueden desplegar en un intervalo de 5 segundos durante la segunda mitad de la carrera. La votaci贸n de FANBOOST para el E-Prix de Diriyah se abre el 25 de enero y est谩 disponible hasta 15 minutos despu茅s de iniciada la carrera.

Como distribuidor autorizado global, Mouser ofrece la selecci贸n m谩s amplia del mundo de los semiconductores y componentes electr贸nicos m谩s nuevos, en stcok y listos para enviar (in stock and ready to ship鈩). Los clientes de Mouser pueden esperar productos genuinos 100 % certificados que son completamente trazables desde cada uno de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los dise帽os de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos t茅cnicos, incluida un Centro de recursos t茅cnicos, junto con hojas de datos de productos, dise帽os de referencia espec铆ficos del proveedor, notas de aplicaci贸n, informaci贸n de dise帽o t茅cnico, herramientas de ingenier铆a y otra informaci贸n 煤til.

Los ingenieros pueden mantenerse al tanto de las interesantes novedades sobre productos, tecnolog铆a y aplicaciones de hoy a trav茅s del bolet铆n gratuito en l铆nea de Mouser. Las novedades por correo electr贸nico y las suscripciones a referencias de Mouser se pueden personalizar seg煤n las necesidades individuales y cambiantes de los proyectos de clientes y suscriptores. Ning煤n distribuidor les da a los ingenieros esta capacidad de personalizar y de controlar la informaci贸n que reciben. Inscr铆base hoy en https://sub.info.mouser.com/subscriber para conocer acerca de las tecnolog铆as emergentes, las tendencias de productos y m谩s.

