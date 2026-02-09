Por qué algunas mujeres prefieren amigas en vez de San Valentín y cómo lo celebran

Christie O'Sullivan, de Trinity, Florida, ha pasado 21 Días de San Valentín con su esposo, pero su celebración favorita fue una que compartió con una amiga antes de casarse.

Tomaron el día libre en el trabajo, se hicieron masajes y salieron a tomar cócteles y a cenar en un restaurante elegante.

"Para mí, fue un diez de diez. Todo ese día fue intencional", expresó O'Sullivan. Lo recuerda como algo que la empoderó "en un día que usualmente está lleno de presión por estar en una relación, o tristeza porque no estaba en una en ese momento".

El Día de Galentine (una celebración para las mujeres con sus amigas que viene de la palabra inglesa gal) se convirtió en un fenómeno de la cultura pop con un episodio de 2010 de la comedia televisiva "Parks and Recreation" que celebraba las amistades femeninas alrededor del Día de San Valentín. El personaje de Amy Poehler, Leslie Knope, reunió a sus amigas el 13 de febrero.

"¿Qué es el Día de Galentine? Oh, es solo el mejor día del año", dijo Knope.

Honrar las amistades femeninas puede suceder cualquier día del año, por supuesto. Ya sea el 13 de febrero u otro día, aquí hay algunas maneras de crear una experiencia llena de diversión:

Es una fiesta

Chela Pappaccioli, de Franklin Lakes, Nueva Jersey, ha organizado una fiesta de Galentine en su casa durante los últimos tres años. Contrata a un barman y un DJ, y este año invitó a 45 de sus más cercanas y queridas amigas. Hasta ahora, tiene 34 confirmaciones y está preparando bolsas de regalo para que sus invitadas se lleven a casa. No se permiten hombres "a menos que el barman sea hombre".

El evento puede ser extravagante, pero Pappaccioli dice que vale la pena.

"Es un escape para estar solo con tus chicas, ser tonta, hacer algo divertido y simplemente enfocarse en las amistades que has creado y disfrutar de la compañía de cada una", comenta.

Aprender algo nuevo

Liz Momblanco, de Berkley, Michigan, quien se describe a sí misma como una "aficionada en serie", invita a sus amigas a tomar clases como decoración de galletas y pasteles, caligrafía y vitrales.

"Disfruto aprender algo nuevo y tener una experiencia compartida", dijo Momblanco, quien ha asistido a retiros de un día para mujeres que ofrecen actividades como arreglos florales, yoga o una inmersión en agua fría.

Marney Wolf, quien dirige la empresa de retiros Luna Wolf, dice que proporcionar una oportunidad para el arte y la creatividad construye comunidad.

"Te une, ya sea la cosa más pequeña o algo realmente profundo. Ves a estas mujeres adultas convertirse casi en una respuesta infantil de jardín de infantes como, '¡Oh, Dios mío! ¡Buen trabajo! ¡Eres tan talentosa!' Ese pequeño impulso es lo más fácil de hacer", comentó.

Llenar un vacío de San Valentín

Wolf se asegura de programar retiros temáticos de Galentine cerca del Día de San Valentín porque algunas mujeres no tienen a alguien con quien pasar el 14 de febrero.

"Yo sé que puede ser un momento realmente solitario para las personas y creo que algunas lo dan por sentado", dice.

Pappaccioli comentó que un par de amigas divorciadas asisten a su fiesta, e "incluso si estás casada puede ser deprimente porque tu esposo puede que no esté haciendo lo que quieres o tu novio puede que no te apoye de la manera que deseas", dice.

"Es agradable saber que no necesitas eso. Aún puedes celebrar la festividad, pero darle un giro y celebrar las relaciones que deseas".

Crear lazos diferentes

Las reuniones de Galentine pueden forjar nuevas amistades. Y pasar tiempo de calidad con una amiga brinda la oportunidad de guardar el teléfono, evitar distracciones y construir recuerdos.

O'Sullivan es estratega de redes sociales para empresas, pero recuerda que su mejor Día de San Valentín con su amiga fue sin teléfonos celulares.

"Podíamos estar completamente presentes, sin fotos, sin mensajes, sin nada", dice.

"Así que, aunque eso significa que no hay un registro real de que ese día ocurrió, también significa que los detalles se convirtieron en un recuerdo central sin ello".

Algunas celebran el Día de Galentine simplemente saliendo a tomar un café o jugando a las cartas. Podrías ir con un grupo de amigas a una obra de teatro o museo, o hacer una caminata o una clase de ejercicio.

Otras ideas incluyen ir de compras a tiendas de segunda mano, bailar, patinar, karaoke, hacer diarios y hacerse manicuras y pedicuras.