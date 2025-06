Por qué algunos grupos proiraníes se han mantenido al margen del conflicto

BEIRUT (AP) — Hezbollah ha sido considerado durante mucho tiempo como la primera línea de defensa de Irán en caso de una guerra con Israel, pero desde que Israel lanzó su masivo bombardeo contra Irán, desencadenando la actual guerra, el grupo político militar libanés se ha mantenido al margen, incluso después de que Estados Unidos entrara en el conflicto el domingo con ataques a sitios nucleares iraníes.

Una red de poderosas milicias respaldadas por Irán en Irak también ha permanecido mayormente en silencio.

Las preocupaciones políticas internas, así como las duras pérdidas sufridas en casi dos años de conflictos y convulsiones regionales, parecen haber llevado a estos aliados de Irán a mantenerse al margen en la última ronda que sacude la región.

“A pesar de todos los factores restrictivos, aún quedan cartas salvajes”, explicó Tamer Badawi, investigador asociado del Centro de Investigación Aplicada en Asociación con el Oriente, una institución de análisis basada en Alemania.

Eso es especialmente cierto después de que Estados Unidos interviniera con ataques a tres instalaciones nucleares en Irán.

El ‘Eje de la Resistencia’

Hezbollah se formó con el apoyo iraní a principios de la década de 1980 como una fuerza guerrillera que luchaba contra la ocupación israelí del sur del Líbano en ese momento.

El grupo militante ayudó a expulsar a Israel del Líbano y construyó su arsenal en las décadas siguientes, convirtiéndose en una poderosa fuerza regional y en el centro de un conjunto de facciones y gobiernos respaldados por Irán conocidos como el “Eje de la Resistencia”.

Los aliados también incluyen milicias chiitas iraquíes y los rebeldes hutíes de Yemen, así como la milicia palestina Hamás.

En un momento, se creía que Hezbollah tenía alrededor de 150.000 cohetes y misiles, y el exlíder del grupo, Hasán Nasrala, una vez se jactó de tener 100.000 combatientes.

Buscando ayudar a su aliado Hamás tras el ataque del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel y la ofensiva israelí en Gaza, Hezbollah comenzó a lanzar cohetes a través de la frontera.

Eso provocó ataques aéreos y bombardeos israelíes, y los intercambios escalaron a una guerra a gran escala el pasado septiembre. Israel infligió graves daños a Hezbollah, matando a Nasrala y a otros líderes principales y destruyendo gran parte de su arsenal, antes de que un alto el fuego negociado por Estados Unidos detuviera ese conflicto en noviembre pasado.

Israel continúa ocupando partes del sur del Líbano y llevando a cabo ataques aéreos casi diarios. Por su parte, las milicias iraquíes ocasionalmente atacaron bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria, mientras que los hutíes de Yemen dispararon contra embarcaciones en el Mar Rojo, una ruta comercial global crucial, y comenzaron a atacar a Israel.

Manteniendo una postura ambigua

Hezbollah ha condenado los ataques de Israel pero no comentó de inmediato sobre los ataques de Estados Unidos a Irán. Días antes del ataque estadounidense, el líder de Hezbollah, Naim Kassem, dijo en un comunicado que el grupo "actuará como consideremos apropiado frente a esta brutal agresión israelí-estadounidense". Funcionarios del gobierno libanés han presionado al grupo para que se mantenga fuera del conflicto, diciendo que Líbano no puede sufrir otra guerra devastadora, y el enviado estadounidense Tom Barrack, quien visitó Líbano la semana pasada, dijo que sería una "muy mala decisión" que Hezbollah se involucrara. La milicia Kataib Hezbollah de Irak —un grupo separado de Hezbollah— había dicho antes del ataque estadounidense que atacará directamente intereses y bases estadounidenses repartidas por toda la región si Washington se involucra. El grupo también ha permanecido en silencio desde los ataques del domingo. El mes pasado, los hutíes llegaron a un acuerdo con Washington para detener los ataques a embarcaciones estadounidenses en el Mar Rojo a cambio de que Estados Unidos detuviera sus ataques en Yemen, pero el grupo amenazó con reanudar sus ataques si Washington entraba en la guerra entre Irán e Israel. En un comunicado el domingo, el buró político de los hutíes describió el ataque estadounidense a Irán como una "grave escalada que representa una amenaza directa para la seguridad y la paz regional e internacional". Los hutíes no lanzaron ataques de inmediato.

Razones para mantenerse al margen

Hezbollah fue debilitado por los combates del año pasado y tras perder una importante ruta de suministro de armas iraníes con la caída del presidente sirio Bashar Assad en diciembre. “Hezbollah ha sido degradado a nivel estratégico y ya no tiene las cadenas de suministro en Siria”, declaró Andreas Krieg, analista militar y profesor asociado en el King’s College de Londres. Aun así, Qassem Qassir, un analista libanés cercano a Hezbollah, dijo que no se debe descartar un papel del grupo libanés en el conflicto entre Israel e Irán. "La batalla aún está en sus primeras etapas", expresó. Incluso Irán no ha bombardeado bases estadounidenses (en respuesta a los ataques de Estados Unidos), sino que ha bombardeado a Israel.

Dijo que tanto los hutíes como las milicias iraquíes "carecen de la capacidad de ataque profundo estratégico contra Israel que Hezbollah una vez tuvo".

Renad Mansour, investigador principal en la institución de análisis Chatham House en Londres, dijo que las milicias aliadas de Irán en Irak han tratado de evitar arrastrar a su país a un conflicto importante.

A diferencia de Hezbollah, cuya ala militar ha operado como un actor no estatal en Líbano —aunque su ala política es parte del gobierno—, las principales milicias iraquíes son miembros de una coalición de grupos que son oficialmente parte de las fuerzas de defensa del Estado.

"Las cosas en Irak están bien para ellos en este momento, están conectados al Estado —se están beneficiando políticamente, económicamente", indicó Mansour. "Y también han visto lo que le ha pasado a Irán, a Hezbollah y están preocupados de que Israel también se vuelva contra ellos".

Badawi manifestó que por ahora, los grupos armados pueden estar manteniéndose al margen porque "Irán probablemente quiere que estos grupos se mantengan intactos y operativos".

"Pero si Irán sufre pérdidas insuperables o si el líder supremo (ayatolá Alí Jamenei) es asesinado, esos podrían actuar como desencadenantes", afirmó.

