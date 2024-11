Por qué AP anunció a Bernie Moreno como ganador en el Senado de Ohio

WASHINGTON (AP) — Sherrod Brown, senador demócrata durante tres mandatos, no obtuvo tan buenos resultados como en el pasado en las regiones metropolitanas de Ohio, densamente pobladas, y ese rendimiento -en zonas que necesitaba para superar la tendencia cada vez más conservadora del estado- ayudó a impulsar al exvendedor de coches Bernie Moreno a la victoria.

Moreno ganó tras asegurarse una ventaja de 4 puntos porcentuales en la contienda por el Senado, desbancando a Brown, que fue el último de su partido elegido a nivel estatal en lo que antaño fue un campo de batalla electoral de primer orden.

Moreno llevaba una estrecha ventaja en la zona de Cincinnati-Dayton cuando se anunció el resultado de la votación, mientras que Brown necesitaba un mejor resultado en las regiones de Cleveland y Columbus, a pesar de que llevaba la delantera en esas zonas.

Brown habría necesitado obtener el 71,9% de las papeletas que quedaban por escrutar cuando The Associated Press anunció la victoria de Moreno a las 11:28 de la noche, un umbral que no alcanzaba en ninguno de los condados del estado.

CANDIDATOS: Sherrod Brown, senador demócrata; Bernie Moreno.

GANADOR: Moreno

Hora de cierre de las urnas: 7:30 de la noche, hora del este.

Sobre la contienda:

La frase “como va Ohio, así va la nación” fue alguna vez una sabiduría convencional ampliamente aceptada que subrayaba la verdadera naturaleza cambiante de un estado clave en las elecciones presidenciales. Ya no.

Durante la última década, este estado de la región del centronorte de Estados Unidos, que alguna vez fue un indicador confiable de cómo votaría el país en general, se ha convertido en un bastión republicano. Brown fue la excepción. De voz grave y actitud populista, Brown ha resistido y es el único demócrata que sigue ocupando un cargo electo en todo el estado.

Ahora, sin embargo, perdió la lucha política de su vida contra el adinerado Moreno, respaldado por Trump. La contienda fue la más cara de este ciclo electoral en el Senado, con un costo que superó los 400 millones de dólares, gran parte de ellos procedentes de grupos republicanos que apoyaron a Moreno.

Brown parecía entender la gravedad. En julio, pidió al entonces presunto candidato presidencial Joe Biden que se retirara de la contienda un mes después de su inseguro desempeño en el debate contra Trump. Endorsó a la vicepresidenta Kamala Harris para reemplazar a Biden en la candidatura, pero no acudió a la Convención Nacional Demócrata en agosto. Moreno acusó a Brown de distanciarse de Harris, algo que la campaña de la senadora rechazó.

Pero Moreno no estuvo exento de sus propias responsabilidades. Fue criticado por compañeros republicanos, incluida la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, por hacer comentarios insensibles sobre el aborto, sugiriendo que era “loco” que las mujeres mayores de 50 años se preocuparan por el tema porque “no creo que sea un problema para ti”.

Por qué ap anunció el ganador: ap declaró a moreno ganador con una ventaja de casi 5 puntos sobre brown con más del 90% de los votos estimados contados. moreno estaba llevando la delantera por poco en el área densamente poblada de cincinnati-dayton, que brown ganó en 2018. mientras tanto, los márgenes de brown en los bastiones demócratas en cleveland y columbus no fueron tan grandes como en 2018. moreno también lideró en áreas que estuvieron más divididas en las elecciones presidenciales de 2020.

___

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

___

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. Más sobre la cobertura de democracia realizada por la AP aquí. La AP es la única responsable de todos los contenidos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

