Por qué echar sal antes de cocinar transforma los huevos y logra un revuelto esponjoso: truco de cocinero
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
Unos huevos revueltos pueden ser un plato rápido y sencillo o convertirse en un bocado jugoso y esponjoso que parece sacado de un restaurante. La diferencia está en un gesto mínimo, según demuestra el cocinero y divulgador gastronómico Heinz Wuth, conocido en redes sociales como @soycienciaycocina. En un vídeo compartido en TikTok, Wuth plantea un experimento con tres preparaciones idénticas salvo por un detalle: el momento en el que se añade la sal. El primer revuelto se hace de forma clásica, batiendo los huevos y echando un poco de aceite en la sartén. Tras un minuto y veinticinco segundos de cocción, se añade la sal al gusto y el resultado es el habitual: buena consistencia y textura firme. En el segundo caso, el cocinero mezcla previamente los huevos con 1% de sal (un gramo en este experimento), deja reposar la mezcla un minuto y después la cocina a la misma temperatura y durante el mismo tiempo. El resultado sorprende: los huevos quedan más jugosos, suaves y esponjosos. Para completar la prueba, Wuth repite la técnica dejando reposar los huevos con sal durante quince minutos. El cambio es evidente: al cocinarlos, la textura es más firme y tiende a quedar seca. En este punto, explica, la sal ha tenido demasiado tiempo para actuar y acelera la coagulación de las proteínas.
PORQUÉ CIENTÍFICO
La explicación está en la química. "La sal en reposo hace que las proteínas del huevo comiencen a cambiar su forma, un proceso llamado desnaturalización. Así sueltan más agua y al calor terminan de coagular", detalla el divulgador en su vídeo. En otras palabras, un simple minuto de reposo con sal antes de cocinar marca la diferencia entre un revuelto seco y uno mucho más tierno. El truco, según el cocinero, no tiene una única fórmula: depende del gusto de cada persona. Para quienes prefieren unos huevos más jugosos, lo ideal es batirlos con sal y dejar reposar un minuto antes de cocinarlos. Si se busca una textura más firme, se puede alargar el reposo, aunque con el riesgo de que pierdan jugosidad.
