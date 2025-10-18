¿Por qué el acuerdo nuclear sobre Irán ya estaba muerto antes de expirar este sábado?

El histórico acuerdo destinado a acotar el programa nuclear iraní a fines civiles caduca oficialmente este sábado, pero en la práctica quedó enterrado a finales de septiembre con el restablecimiento de las sanciones de la ONU contra la República Islámica.

El pacto firmado en Viena en 2015 entre Irán y Alemania, China Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Rusia, fue ratificado por la ONU mediante la resolución 2231.

Este acuerdo, denominado Plan de Acción Integral Conjunto [JCPOA, por sus siglas en inglés], buscó controlar las actividades atómicas de Irán, acusado de querer desarrollar armas nucleares, a cambio de levantar las sanciones que asfixiaban su economía.

¿Por qué murió el JCPOA antes de su vencimiento?

La fecha de vencimiento del acuerdo se fijó para el 18 de octubre de 2025, exactamente 10 años después de la adopción de la resolución de la ONU.

Con el restablecimiento de las sanciones el 28 de septiembre, con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, el acuerdo pasó a ser nulo y perdió su efecto.

La reinstauración de las sanciones fue solicitada por Francia, Reino Unido y Alemania (el llamado grupo E3), al denunciar el incumplimiento de los compromisos por parte de Irán, en particular la acumulación de reservas totales de uranio enriquecido "más de 40 veces" superiores al límite fijado por el JCPOA.

La fecha de vencimiento perdió "todo su significado", subrayó Kelsey Davenport, analista de la Asociación para el Control de Armas.

El pacto ya había sido lastrado por la retirada unilateral de Estados Unidos en 2018, durante el primer mandato de Donald Trump.

Entonces, Irán comenzó a desligarse progresivamente de sus compromisos, especialmente del respeto de las cotas de enriquecimiento de uranio establecido en 3,67%.

La guerra de 12 días entre Irán e Israel en junio pasado terminó de sentenciar el acuerdo, ya que durante el conflicto el ejército israelí bombardeó numerosos objetivos vinculados al programa nuclear y balístico iraní.

A esta campaña se sumó Estados Unidos, que el 22 de junio atacó las instalaciones de Fordo, Natanz e Isfahán.

Después de la guerra, Irán suspendió su cooperación con los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), una agencia de la ONU.

¿En qué punto se encuentra la diplomacia?

La semana pasada, los países del E3 se mostraron decididos a reanudar las negociaciones con Teherán "con vistas a alcanzar un acuerdo global, duradero y verificable, que garantice que Irán nunca adquirirá armas nucleares".

Una petición que fue inmediatamente rechazada por Teherán, a través de su canciller Abás Araqhchi, quien no ve "qué resultado positivo" podría tener.

"Un acuerdo global es el resultado de negociaciones globales, y nunca hemos tenido tales negociaciones", aseguró.

Trump declaró el lunes que deseaba un acuerdo de paz con Irán, al asegurar que la pelota estaba en su cancha.

Pero "¿qué crédito se le puede dar a la rama de olivo tendida por la misma mano que participó en el bombardeo de Irán?", replicó Araghchi, en referencia a la guerra de junio.

Irán declaró este sábado que ya no está sujeto a las restricciones impuestas a su programa nuclear por el acuerdo internacional, en un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, la cancillería iraní expresó que el país "sigue firmemente comprometido con la diplomacia".

- ¿Qué se puede esperar ahora? -

Para Ali Vaez, director del Proyecto Irán del centro de estudios International Crisis Group, "es bueno que el JCPOA haya muerto".

"Por fin, ambas partes pueden pasar página y proponer nuevas ideas", aseguró.

Davenport también considera que el fin del JCPOA "podría permitir explorar soluciones creativas a la crisis nuclear iraní".

"La diplomacia sigue siendo la única opción viable", declaró, subrayando que "los bombardeos de junio mostraron sus límites".

"Irán ya no es una prioridad para Trump (...) que parece creer que, con suficiente presión, Irán cederá ante las exigencias estadounidenses", advirtió.

"Pero cuanto más se mantenga el 'statu quo' sin conversaciones directas entre Washington y Teherán y sin la presencia del OIEA en Irán, más riesgo de un resurgimiento del conflicto", zanjó.

kym-oaa/mm/arm/an/rnr