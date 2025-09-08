Por qué el oxígeno activo líquido y en polvo no puede faltar en tu casa y para qué sirven: 5 poderosos usos

MADRID, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El mundo de la limpieza doméstica está lleno de productos clásicos como la lejía, el vinagre o el bicarbonato, pero en los últimos años hay otro que se ha convertido en un auténtico aliado en muchos hogares: el oxígeno activo. Disponible en formato líquido y en polvo, este producto destaca por su versatilidad y eficacia para eliminar manchas, desinfectar y mantener superficies impecables. La organizadora y creadora de contenidos murciana Alicia Martínez (@aly_deco_home), conocida como la reina del orden en casa, ha explicado en TikTok algunos de los usos más prácticos del oxígeno activo, demostrando por qué no puede faltar este producto en la despensa de cualquier casa.

¿QUÉ ES EL OXÍGENO ACTIVO?

Pero ¿qué es exactamente el oxígeno activo que encontramos en supermercados? Estos productos suelen estar compuestos principalmente por peróxidos (como el peróxido de hidrógeno) o blanqueantes oxigenados, a los que se suman tensioactivos -agentes limpiadores que ayudan a disolver la suciedad- y perfumes que dejan un olor agradable tras su aplicación.

En su composición típica, los peróxidos aparecen en concentraciones que oscilan entre el 5 y el 15%, aunque algunos productos los incluyen en menor proporción. Los tensioactivos, aniónicos o no iónicos, suelen representar menos del 5%, mientras que los perfumes completan la fórmula.

Los formatos más comunes son los limpiadores líquidos multisuperficie y los detergentes para la ropa, donde el peróxido de hidrógeno es el ingrediente activo clave. También existen las versiones en polvo, generalmente basadas en percarbonato o peróxido de sodio, que funcionan como blanqueadores o quitamanchas oxigenados. En todos los casos, el verdadero protagonista es el oxígeno liberado por estos compuestos, que potencia la limpieza y la eliminación de manchas.

1. LIMPIEZA DEL PIE DE DUCHA DE RESINA

Así, tal y como explica Martínez, el oxígeno activo líquido es ideal para limpiar superficies delicadas como los pies de ducha de resina. Basta con verterlo, dejar actuar unos minutos y frotar con un cepillo antes de aclarar. El resultado: una superficie higienizada y libre de restos de jabón.

2. GOMA DE LA LAVADORA

Otro punto crítico en cualquier hogar es la goma de la lavadora, donde se acumulan humedad y malos olores. Alicia recomienda verter un buen chorro de oxígeno activo líquido, dejarlo actuar al menos una hora y después frotar con un estropajo. De esta forma se eliminan bacterias y suciedad sin necesidad de recurrir a la lejía.

3. SUPERFICIES DE COCINA Y FRIGORÍFICO

En la cocina, el oxígeno activo se convierte en un gran aliado. Pulverizado sobre encimeras, mesas o incluso en el interior del frigorífico, consigue eliminar malos olores y bacterias. Solo hay que dejarlo actuar unos minutos y limpiar después con una bayeta limpia y seca.

4. ROPA CON MANCHAS DIFÍCILES

El oxígeno activo en polvo es perfecto para la colada.

Si se disuelve en agua caliente, ayuda a blanquear y eliminar las manchas más rebeldes, como las amarillas. Alicia aconseja colocar un par de cazos en un barreño con agua muy caliente y dejar la ropa en remojo durante cuatro horas. El resultado es una limpieza profunda sin necesidad de frotar. 5. COMPLEMENTO CON VINAGRE DE LIMPIEZA

Además del oxígeno activo, la creadora incluye en su rutina el vinagre de limpieza concentrado, que combinado con un potenciador sirve como suavizante casero natural. También lo utiliza para limpiar el interior del lavavajillas: basta con colocar una taza de vinagre en la parte superior y poner un ciclo corto a alta temperatura, junto con un poco de jabón y bicarbonato, para eliminar suciedad y malos olores.