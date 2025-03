¿Por qué la administración Trump desea deportar a un activista propalestino, estudiante de Columbia?

NUEVA YORK (AP) — Cuando las protestas por la guerra entre Israel y Hamás se arraigaron en los campus de la Universidad de Columbia la primavera pasada, Mahmoud Khalil se convirtió en una figura conocida y expresiva en un movimiento estudiantil que pronto se extendió a otras universidades de Estados Unidos.

El estudiante de posgrado en relaciones internacionales era una presencia constante en el campamento de protesta en el campus de Columbia en Manhattan, actuando como portavoz y negociador para los manifestantes que deploraban la campaña militar de Israel en Gaza y presionaban a la prestigiosa universidad que cortara los lazos financieros con Israel y las empresas que apoyaban la guerra.

“Queremos ser visibles”, dijo Khalil en abril pasado.

Ahora, esa visibilidad lo ha convertido en el rostro de la campaña del presidente Donald Trump para castigar lo que él llama protestas antisemitas y “antiestadounidenses” en los campus. En el primer arresto conocido públicamente de la represión, agentes federales de inmigración sacaron a Khalil, un residente legal de Estados Unidos casado con una ciudadana estadounidense, de su apartamento el sábado y lo retuvieron para su posible deportación.

Para Trump y su administración, el arresto de Khalil es una acción inicial en una campaña para deshacerse del país de estudiantes extranjeros acusados de ayudar a convertir los campus estadounidenses en territorios intimidantes para los estudiantes judíos. Para los defensores de los derechos civiles y los abogados de Khalil, su detención es un asalto a la libertad de expresión y un intento de suprimir las opiniones propalestinas.

Y para algunos que han trabajado junto al estudiante de posgrado de 30 años en las protestas y en otros lugares, su arresto es un sorprendente desmantelamiento de alguien con experiencia diplomática que utilizó en los días tensos de las manifestaciones.

“No podrías encontrar a una persona más amable o agradable con la que trabajar. Es reflexivo. Es inteligente. Es concienzudo”, dijo el exdiplomático británico Andrew Waller, un colega de Khalil en la embajada del Reino Unido en Beirut para Siria.

Khalil trabajó allí desde aproximadamente 2018 hasta 2022, dirigiendo un fondo de becas y apoyando el compromiso diplomático del Reino Unido con Siria, dijo Waller, señalando que el rol requería una verificación de antecedentes extensa.

Dijo que hablaron hace unas semanas, y Khalil estaba enfocado en convertirse en padre —su esposa está embarazada— y en los conflictos en Siria, donde nació y creció en una familia palestina. Khalil también expresó su preocupación de que podría ser blanco de la nueva administración de Trump, dijo Waller.

De la guerra civil a la academia

Después de terminar la secundaria en Siria, Khalil estaba en camino de estudiar ingeniería de aviación allí, pero sus planes se vieron interrumpidos por la guerra civil, escribió él en un ensayo de 2017 para una organización benéfica de educación internacional. Relató que se fue a Beirut, consiguió un trabajo con una organización sin fines de lucro que ayuda a niños sirios y asistió a una universidad libanesa.

“¿Dónde estaría si, como innumerables otros refugiados sirios antes que yo, no pudiera obtener una beca, no pudiera trabajar, o lo que es peor, no pudiera salir de Siria en medio de la guerra en curso?”, se preguntó en el ensayo.

Khalil obtuvo una licenciatura en ciencias de la computación y decidió continuar sus estudios en Columbia, según una biografía en línea para una conferencia de desarrollo internacional de 2020, donde fue listado como orador.

Luego, la primavera pasada, estallaron protestas en Columbia por la guerra en Gaza, donde los manifestantes instalaron tiendas en medio del campus y tomaron un edificio administrativo. Una ola de protestas similares se extendió a otras universidades del país.

Khalil actuó como un mediador estudiantil prominente en nombre de activistas propalestinos y estudiantes musulmanes preocupados por su seguridad.

Pero las imágenes de su rostro sin máscara en las protestas, junto con su disposición a compartir su nombre con los reporteros, rápidamente lo convirtieron en un blanco entre aquellos que vieron antisemitismo en las manifestaciones.

“Soy un chivo expiatorio fácil para que digan: ‘Miren a este palestino que nunca usó una máscara y estuvo activo en las protestas de la escuela’”, dijo Khalil a un reportero de The Associated Press en una entrevista la semana pasada.

Por su parte, la Asociación de Antiguos Alumnos Judíos de Columbia, ha dicho que Khalil es un “cabecilla del caos” en el campus. Un nuevo comité disciplinario de Columbia ha investigado varias acusaciones contra Khalil, la más reciente sobre si violó una política universitaria contra el acoso al llamar a un decano “genocida”.

Objetivo de la administración Trump

Khalil se encuentra ahora detenido en un complejo federal en Luisiana.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el martes que Khalil debería ser deportado porque organizó “protestas que no solo interrumpieron las clases en el campus universitario y acosaron a estudiantes judíos estadounidenses, haciéndolos sentir inseguros en su propio campus, sino que también distribuyó propaganda pro Hamás”. El gobierno de Estados Unidos ha designado organización terrorista a Hamás, el grupo armado que controla Gaza.

Aquellos que protestaron junto a Khalil disputan esa versión.

“Si alguien distribuyó algo en una protesta que no tiene nada que ver con el grupo, se lo atribuyen a él por tener su rostro en la acción”, dijo Maryan Alwan, una estudiante de último año de la Universidad de Columbia.

Ella describió a Khalil como de carácter apacible y talentoso para navegar disputas internas entre los manifestantes estudiantiles. Fuera del activismo, dijo que disfrutaba cocinar y tocar la batería en el Conjunto de Música Árabe de Columbia.

Los líderes de las protestas de Columbia han insistido en que son antiguerra, no antisemitas, y las manifestaciones incluyen a algunos estudiantes y grupos judíos.

Aún así, un grupo de trabajo de Columbia sobre antisemitismo encontró problemas “serios y generalizados” con el clima en el campus. El grupo dijo en un informe que durante las manifestaciones, judíos e israelíes fueron abusados verbalmente, humillados en clases y marginados de grupos estudiantiles.

Khalil terminó sus estudios de maestría en diciembre y está programado para recibir su título en mayo, dijeron sus abogados en un documento judicial.

Mientras tanto, él y su esposa esperan su primer hijo. Ella tiene ocho meses de embarazo, según sus abogados. Sin dar su nombre, ellos publicaron una declaración en la que ella imploró al público “que vea a Mahmoud a través de mis ojos como un esposo amoroso” y futuro padre.

“Necesito su ayuda para traer a Mahmoud a casa, para que esté aquí a mi lado, sosteniendo mi mano en la sala de partos”, escribió.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.