Por qué la cabeza de un cometa puede ser verde pero no su cola

El misterio de 90 a√Īos sobre por qu√© las cabezas de los cometas pueden ser verdes pero nunca sus colas ha sido resuelto por cient√≠ficos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW Sydney).

Concretamente han sido capaces de demostrar el mecanismo por el cual el dicarbono, el qu√≠mico que hace que las cabezas de algunos cometas se pongan verdes, se descompone con la luz solar. Seg√ļn publican en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', esto explica por qu√© el color verde vibrante nunca llega a la cola del cometa.

Seg√ļn relatan los investigadores, de vez en cuando, el Cintur√≥n de Kuiper y la Nube de Oort lanzan hacia la Tierra cometas, compuestos de hielo, polvo y rocas, en lo que constituyen restos de 4.600 millones de a√Īos de la formaci√≥n del sistema solar. Estos cometas sufren una colorida metamorfosis al cruzar el cielo, y la cabeza de muchos de ellos adquiere un radiante color verde que se hace m√°s brillante a medida que se acercan al Sol. Pero, extra√Īamente, este tono verde desaparece antes de llegar a una o dos colas que se arrastran detr√°s del cometa.

Astrónomos, científicos y químicos llevan casi un siglo desconcertados por este misterio. En la década de 1930, el físico Gerhard Herzberg propuso la teoría de que el fenómeno se debía a que la luz solar destruía el carbono diatómico (también conocido como dicarbono o C2), una sustancia química creada a partir de la interacción entre la luz solar y la materia orgánica de la cabeza del cometa, pero como el dicarbono no es estable, esta teoría ha sido difícil de comprobar.

Ahora los investigadores han encontrado por fin la forma de probar esta reacci√≥n qu√≠mica en un laboratorio y, al hacerlo, ha demostrado que esta teor√≠a de 90 a√Īos es correcta.

"Hemos comprobado el mecanismo por el que el dicarbono es descompuesto por la luz solar --afirma Timothy Schmidt, profesor de qu√≠mica de la UNSW Science y autor principal del estudio--. Esto explica por qu√© la coma verde -la capa difusa de gas y polvo que rodea al n√ļcleo- se reduce a medida que el cometa se acerca al Sol, y tambi√©n por qu√© la cola del cometa no es verde".

El protagonista del misterio, el dicarbono, es altamente reactivo y el responsable de que muchos cometas sean de color verde. Está formado por dos átomos de carbono pegados y sólo se encuentra en entornos extremadamente energéticos o con poco oxígeno, como las estrellas, los cometas y el medio interestelar.

El dicarbono no existe en los cometas hasta que se acercan al Sol. Cuando el Sol empieza a calentar el cometa, la materia org√°nica que vive en el n√ļcleo helado se evapora y se traslada a la coma. La luz del Sol rompe entonces estas mol√©culas org√°nicas m√°s grandes, creando dicarbono.

El equipo dirigido por la UNSW ha demostrado ahora que, a medida que el cometa se acerca a√ļn m√°s al Sol, la radiaci√≥n ultravioleta extrema rompe las mol√©culas de dicarbono que ha creado recientemente en un proceso llamado "fotodisociaci√≥n". Este proceso destruye el dicarbono antes de que pueda alejarse del n√ļcleo, haciendo que la coma verde se vuelva m√°s brillante y se reduzca, y asegurando que el tinte verde nunca llegue a la cola.

Es la primera vez que se estudia esta interacci√≥n qu√≠mica aqu√≠ en la Tierra. "Me parece incre√≠ble que alguien en la d√©cada de 1930 pensara que esto es probablemente lo que est√° sucediendo, hasta el nivel de detalle del mecanismo de c√≥mo estaba sucediendo, y luego 90 a√Īos despu√©s, descubrimos que es lo que est√° sucediendo --resalta Jasmin Borsovszky, autora principal del estudio y ex estudiante de Ciencias de la UNSW--. Herzberg fue un f√≠sico incre√≠ble y lleg√≥ a ganar el Premio Nobel de Qu√≠mica en la d√©cada de 1970. Es muy emocionante poder demostrar una de las cosas que teoriz√≥".

El profesor Schmidt, que lleva 15 a√Īos estudiando el dicarbono, afirma que los hallazgos nos ayudan a comprender mejor tanto el dicarbono como los cometas. "El dicarbono procede de la ruptura de mol√©culas org√°nicas m√°s grandes congeladas en el n√ļcleo del cometa, el tipo de mol√©culas que son los ingredientes de la vida", afirma.

"Al conocer su vida y destrucci√≥n, podemos entender mejor la cantidad de material org√°nico que se evapora de los cometas. Descubrimientos como √©ste podr√≠an ayudarnos alg√ļn d√≠a a resolver otros misterios del espacio", a√Īade.

Para resolver este rompecabezas, el equipo necesitaba recrear el mismo proceso químico galáctico en un entorno controlado en la Tierra y lo consiguieron con la ayuda de una cámara de vacío, un montón de láseres y una potente reacción cósmica.

"Primero tuvimos que fabricar esta molécula que es demasiado reactiva para almacenarla en una botella --recuerda el profesor Schmidt--. "No es algo que podamos comprar en las tiendas, así que lo hicimos tomando una molécula más grande, conocida como percloroetileno o C2Cl4, y haciendo estallar sus átomos de cloro (Cl) con un láser UV de alta potencia".

Las moléculas de dicarbono recién creadas se enviaron viajando a través de un haz de gas en una cámara de vacío de unos dos metros de largo.

A continuación, el equipo apuntó otros dos láseres UV hacia el dicarbono: uno para inundarlo de radiación y el otro para que sus átomos fueran detectables. El impacto de la radiación desgarró el dicarbono, enviando sus átomos de carbono volando hacia un detector de velocidad.

Analizando la velocidad de estos átomos que se mueven con rapidez, el equipo pudo medir la fuerza del enlace del carbono con una precisión de uno entre 20.000, que es como medir 200 metros con una precisión de un centímetro.

Borsovszky afirma que, debido a la complejidad del experimento, tardaron nueve meses en poder realizar su primera observación. "Estuvimos a punto de rendirnos --reconoce--. Nos llevó mucho tiempo asegurarnos de que todo estaba alineado con precisión en el espacio y el tiempo". Y el profesor Schmidt afirma que es la primera vez que se observa esta reacción química.

Se conocen unos 3.700 cometas en el sistema solar, aunque se sospecha que podr√≠a haber miles de millones m√°s. Por t√©rmino medio, el n√ļcleo de un cometa tiene la friolera de 10 kil√≥metros de ancho, pero su coma suele ser 1.000 veces mayor.

"Esta apasionante investigaci√≥n nos muestra lo complejos que son los procesos en el espacio interestelar --destaca el profesor Martin van Kranendonk, astrobi√≥logo y ge√≥logo de la UNSW que no particip√≥ en el estudio--. La Tierra primitiva habr√≠a experimentado un revoltijo de diferentes mol√©culas portadoras de carbono que llegaban a su superficie, lo que permiti√≥ que se produjeran reacciones a√ļn m√°s complejas en el camino hacia la vida".

Ahora que el misterio de la cola verde desaparecida en los cometas está resuelto, el profesor Schmidt, especializado en química espacial, quiere seguir resolviendo otros misterios del espacio.

As√≠, a continuaci√≥n, espera investigar las bandas interestelares difusas: patrones de l√≠neas oscuras entre las estrellas que no coinciden con ning√ļn √°tomo o mol√©cula que conozcamos. "Las bandas interestelares difusas son un gran misterio sin resolver --relata--. No sabemos por qu√© la luz que llega a la Tierra a menudo tiene 'mordiscos'. Este es s√≥lo un misterio m√°s en un enorme inventario de cosas extra√Īas en el espacio que a√ļn no hemos descubierto".