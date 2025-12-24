¿Por qué la junta militar de Myanmar celebra elecciones en plena guerra civil?

Por Shoon Naing

24 dic (Reuters) - El Gobierno militar de Myanmar celebrará elecciones generales en varias fases a partir del domingo, a pesar de que la guerra civil sigue causando estragos en gran parte del país del sudeste asiático.

¿POR QUÉ CELEBRA ELECCIONES MYANMAR?

El ejército derrocó al Gobierno electo de la premio Nobel Aung San Suu Kyi en un golpe de Estado en febrero de 2021, justo cuando se preparaba para su segundo mandato tras una victoria electoral aplastante varios meses antes.

Los generales acusaron a Suu Kyi y a su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), de fraude electoral, algo que ella negó. Los observadores electorales internacionales no informaron de irregularidades. Suu Kyi y gran parte de la LND fueron detenidos junto con miles de opositores a la junta.

La junta se comprometió a celebrar elecciones en agosto de 2023 y a restaurar el sistema democrático, pero este proceso se pospuso cuando los militares perdieron el control de amplias zonas del país en sus combates con rebeldes de minorías étnicas y milicias antijunta.

La LND fue uno de las docenas de partidos disueltos por no haberse registrado.

La mayoría de los analistas consideran que las elecciones son una forma de que los militares, que han gobernado Myanmar durante gran parte de las últimas seis décadas, afiancen su dominio a través de representantes en ausencia de una oposición política viable y ganen legitimidad tanto en el país como en el extranjero.

¿CÓMO SE CELEBRARÁN LAS ELECCIONES?

La votación se celebrará por fases, el 28 de diciembre en 102 municipios y el 11 de enero en 100 municipios. Las autoridades han dicho que podría celebrarse una tercera fase a finales de enero.

Myanmar tiene un total de 330 municipios y el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, ha reconocido que las elecciones no se llevarán a cabo en todo el país.

No se han hecho públicas las fechas para el recuento y los resultados. La comisión electoral respaldada por los militares ha dicho que sus más de 50.000 máquinas de votación electrónica acelerarán el recuento.

Los escaños se determinarán mediante una combinación de los sistemas de mayoría simple, representación proporcional y proporcional mixto, según ha declarado la comisión. En las elecciones anteriores se utilizó un sistema de pluralidad en el que los candidatos con más votos obtenían los escaños.

De acuerdo con la Constitución de 2008 redactada por el ejército, el 25% de los escaños de la cámara alta y la cámara baja están reservados para el personal militar en activo seleccionado por el jefe de las fuerzas armadas.

¿QUIÉN PARTICIPA?

Solo seis partidos compiten a nivel nacional, y 51 lo hacen dentro de una sola región o estado. Muchos de los partidos que se presentaron a las dos últimas elecciones se han disuelto y los rebeldes contrarios a la junta se han negado a participar.

Esto ha dejado en liza solo a los partidos aprobados por la junta, incluido el Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, representante del ejército, que ganó las últimas elecciones celebradas por la junta en 2010. El USDP presenta 1.018 candidatos, una quinta parte del total de inscritos.

El USDP, liderado por antiguos generales, fue derrotado por la NLD en las elecciones de 2015 y 2020, estas últimas anuladas tras el golpe de Estado.

Al igual que en 2010, con las fuerzas armadas controlando el 25% de la legislatura y sus aliados del USDP previsiblemente ganando un gran número de escaños, los militares tendrán poder para influir en quién se convierte en presidente, en la formación de un Gobierno, así como en los nombramientos judiciales y de la función pública.

¿CÓMO SE ELEGIRÁ AL PRESIDENTE?

Según la Constitución, el Parlamento debe reunirse en un plazo de 90 días a partir del inicio de las elecciones. Se elegirá a los portavoces y, más adelante, al presidente.

Para elegir al presidente, se forman tres colegios electorales compuestos por miembros de las cámaras alta y baja, cada uno de los cuales nomina a un candidato a la presidencia. Dos de los colegios están formados por legisladores elegidos, mientras que el tercero está compuesto exclusivamente por legisladores nombrados por los militares.

Se celebrará una votación plenaria de la legislatura bicameral y el candidato con más votos se convertirá en presidente, y los siguientes candidatos en vicepresidentes. A continuación, el presidente nombrará un gabinete.

¿CUÁL ES LA REACCIÓN INTERNACIONAL?

Las Naciones Unidas, muchos países occidentales y grupos de derechos humanos afirman que las elecciones son un ejercicio ficticio destinado a perpetuar el régimen militar.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, de la que Myanmar es miembro, ha pedido unas elecciones justas e inclusivas y puede que le resulte difícil volver a participar incluso después de las elecciones.

Sin embargo, el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, ha realizado este año una importante campaña diplomática para conseguir apoyo para las elecciones, incluyendo dos viajes a cada uno de los principales aliados, China y Rusia, que respaldan las elecciones, al igual que India, según medios de comunicación estatales.

El ejército ha rechazado las críticas internacionales, afirmando que las elecciones no se están llevando a cabo mediante coacción o fuerza y que cuentan con el apoyo de la población.

“Las elecciones se celebran para el pueblo de Myanmar, no para la comunidad internacional”, afirmó el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, el 14 de diciembre.

“Que la comunidad internacional esté satisfecha o no, es irrelevante”.

(Reporte de Shoon Naing; edición de Devjyot Ghoshal, Martin Petty y Raju Gopalakrishnan; editado en español por Tomás Cobos)