¿Por qué no se ha declarado hambruna en Gaza a pesar de las señales? Esto dicen los expertos

Durante meses funcionarios de la ONU, grupos de ayuda y expertos han advertido que los palestinos en la Franja de Gaza están al borde de la hambruna, aunque ésta no ha sido declarada formalmente.

Si bien Israel alivió en mayo un bloqueo de dos meses y medio sobre el territorio, los grupos de asistencia dicen que solo llega al enclave una cantidad mínima de ayuda y que los palestinos enfrentan niveles catastróficos de hambre, a 21 meses del inicio de la ofensiva israelí lanzada tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Cientos de personas han sido asesinadas por las fuerzas israelíes mientras intentan llegar a sitios o convoyes de ayuda, según testigos, autoridades de salud y la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas. El ejército dice que solo ha disparado tiros de advertencia.

A pesar de la creciente desesperación, no ha habido una declaración formal de hambruna. Esta es la razón:

La ONU dice que la crisis de hambre en Gaza está empeorando

La población de Gaza, de aproximadamente 2 millones de palestinos, depende casi por completo de la ayuda externa. La ofensiva israelí ha eliminado lo que ya era una producción local de alimentos limitada. El bloqueo de Israel, junto con los combates y el caos en el territorio, han limitado aún más el acceso a los alimentos.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU dice que la crisis de hambre en el enclave ha alcanzado “nuevos y asombrosos niveles de desesperación”. Casi 100.000 mujeres y niños sufren de desnutrición aguda severa, y un tercio de la población de Gaza pasa días sin comer, dijo el lunes Ross Smith, director de emergencias de la agencia.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo el martes que más de 100 personas han muerto mostrando signos de hambre y desnutrición, en su mayoría niños.

El organismo no reveló la causa exacta de sus muertes. El ministerio, que forma parte del gobierno dirigido por Hamás, está compuesto por profesionales médicos y la ONU y otros expertos consideran sus cifras sobre muertes en la guerra como el cálculo más confiable de víctimas.

La hambruna ocurre cuando se cumplen estas condiciones

La principal autoridad internacional en crisis alimentarias es la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC, por sus siglas en inglés), establecida por primera vez en 2004 durante la hambruna en Somalia. Está formada por más de una docena de agencias de la ONU, grupos de ayuda, gobiernos y otros organismos.

La hambruna puede aparecer en focos, a veces pequeños, y una clasificación formal requiere precaución.

La IPC solo ha declarado hambruna unas cuantas veces: en Somalia en 2011, y en Sudán del Sur en 2017 y 2020, y el año pasado, en varias partes de la región occidental de Darfur en Sudán. Se cree que decenas de miles de personas han muerto en Somalia y Sudán del Sur.

El organismo indica que un área padece hambruna cuando se confirman al menos dos de tres condiciones:

— El 20% de los hogares presenta una falta extrema de alimentos, o están esencialmente muriendo de hambre.

— Al menos el 30% de los niños de seis meses a cinco años sufren de desnutrición aguda o emaciación, lo que significa que están demasiado delgados para su altura.

— Al menos dos personas o cuatro niños menores de cinco años por cada 10.000 mueren diariamente debido a la inanición o la interacción de la desnutrición y la enfermedad.

Gaza plantea un gran desafío para los expertos porque Israel limita estrictamente el acceso al territorio, lo que hace difícil, y en algunos casos imposible, recopilar datos.

Las declaraciones de hambruna suelen provenir de la ONU o de gobiernos

Aunque la IPC afirma ser el “principal mecanismo” utilizado por la comunidad internacional para concluir si se prevé una hambruna o si ya está ocurriendo, no suele hacer tal declaración por sí misma.

A menudo, las autoridades de la ONU junto con los gobiernos hacen una declaración formal basada en un análisis de la IPC.

Pero dicho organismo dice que, una vez que se declara una hambruna, ya es demasiado tarde. Aunque es posible prevenir más muertes, significa que muchas personas ya habrán muerto para cuando se declare una hambruna.

No siempre está claro que el hambre sea la causa de la muerte

La mayoría de los casos de desnutrición infantil severa surgen debido a una combinación de falta de nutrientes junto con una infección, lo que provoca diarrea y otros síntomas que causan deshidratación, dijo Alex de Waal, autor de “Mass Starvation: The History and Future of Famine” (“Inanición masiva: La historia y el futuro de la hambruna”) y director ejecutivo de la Fundación para la Paz Mundial.

“No existen directrices estándar para que los médicos clasifiquen la causa de muerte como ‘desnutrición’ en lugar de infección”, dijo.

Cuando ocurre una hambruna, suelen producirse relativamente pocas muertes exclusivamente por hambre, ya que muchas más personas mueren por una combinación de desnutrición, enfermedad y otras formas de privación. Todas estas cuentan como muertes en exceso, separadas de la violencia, que pueden atribuirse a una crisis alimentaria o hambruna, dijo.

La guerra ha dificultado obtener información precisa

La ofensiva de Israel ha devastado el sistema de salud de Gaza y ha desplazado a cerca del 90% de su población.

Con hospitales dañados y abrumados por las bajas de guerra, puede ser difícil examinar a las personas para detectar desnutrición y recopilar datos precisos sobre muertes.

“Los sistemas de datos y vigilancia están incompletos y erosionados”, dijo James Smith, médico de emergencias y conferencista en política humanitaria del University College de Londres, quien pasó más de dos meses en Gaza.

“Lo que significa que es bien sabido que todos los indicadores de salud, y el número de muertos, son una subestimación”, dijo.

La respuesta puede ser insuficiente aun cuando se declara una hambruna

En teoría, una declaración de hambruna debería unir a la comunidad internacional para enviar alimentos a quienes lo necesitan, pero con las limitaciones en los presupuestos de ayuda y los obstáculos planteados por la guerra y la política, eso no siempre sucede.

“No hay una gran cuenta bancaria” a la cual recurrir, dijo Laerke, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA). “El problema fundamental es que construimos el camión de bomberos mientras respondemos”.

Los grupos de asistencia dicen que se ha reunido una gran cantidad de alimentos y otros tipos de ayuda en las fronteras de Gaza, pero Israel solo permite que entre una pequeña cantidad. Dentro de Gaza, los disparos, el caos y los saqueos han afectado la distribución de alimentos.

El ejército israelí dice que ha facilitado la entrada de unos 4500 camiones de ayuda desde mediados de mayo. Eso está muy por debajo de los 600 camiones al día que se necesitan, según los grupos de ayuda, y que entraron durante un alto el fuego de seis semanas a principios de este año. Un contratista estadounidense respaldado por Israel también distribuye alimentos.

Las agencias de la ONU dicen que las restricciones israelíes y el colapso del orden público dificultan la distribución de los alimentos que sí entran.

“Solo un aumento masivo en las distribuciones de ayuda alimentaria puede estabilizar esta situación en deterioro, calmar las ansiedades y reconstruir la confianza en las comunidades de que están llegando más alimentos”, dijo el Programa Mundial de Alimentos el fin de semana. “Desde hace mucho tiempo se requiere un alto el fuego acordado”.

Los periodistas de The Associated Press Bassem Mroue en Beirut y Edith M. Lederer en las Naciones Unidas contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.