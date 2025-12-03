¿Por qué tarda el resultado de las presidenciales en Honduras?

Los hondureños están en vilo. Tres días después de las elecciones siguen sin conocer quién los gobernará en los próximos cuatro años por problemas en el escrutinio, que arroja un empate técnico.

El presentador de televisión derechista Salvador Nasralla (Partido Liberal) está a la cabeza con 40,3% de los votos, frente a 39,6% del empresario conservador Nasry Asfura (Partido Nacional), quien es apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump.

A continuación tres factores que explican el caótico conteo, que llegó este miércoles al 79% de las poco más de 19.000 actas electorales.

- Fallas técnicas -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) contrató a una empresa privada -la colombiana ASD- para la transmisión de datos preliminares, el escrutinio general y la divulgación de resultados de los comicios generales del domingo.

Al adjudicar el contrato, el CNE aseguró que la compañía había cumplido con una "prueba técnica altamente competente", pero sus sistemas registraron "problemas técnicos" que obligaron a suspender el conteo preliminar durante la madrugada del lunes.

La divulgación se reanudó al mediodía del martes, luego de que Trump exigiera proseguir el conteo y amenazara con "consecuencias graves" si cambiaba el resultado que entonces daba una leve ventaja a su candidato.

ASD aseguró que el fallo se produjo por el "elevado volumen" de registros, en referencia a las actas de votación de estas elecciones, cuya participación se desconoce. Unos 6,5 millones de ciudadanos estaban habilitados para sufragar.

Al reanudarse la difusión, Nasralla pasó a liderar el recuento, aunque siempre en empate técnico.

Este miércoles, la plataforma entró en "mantenimiento" sin previo aviso, lo que motivó quejas del CNE.

Es "ineficiencia. Le quedó grande el proceso (al contratista). Parece que no se dará a conocer al ganador sino hasta la próxima semana", comentó a la AFP Fernando Cerimedo, asistente de Asfura.

Tras el conteo preliminar comenzó un "escrutinio especial" que incluye actas con posibles inconsistencias.

En Honduras, donde las presidenciales son a una sola vuelta, se puede proclamar al ganador con solo un voto de diferencia.

- Dificultades logísticas -

Sin voto automatizado, las elecciones en Honduras suelen enfrentar desafíos logísticos, especialmente en regiones apartadas.

El CNE tarda hasta diez días para distribuir el material electoral en vehículos que salen de la capital Tegucigalpa hacia los 18 departamentos. Otro tanto demora el regreso.

En lugares como la Mosquitia, adonde solo se puede acceder por vía aérea y marítima, es necesario transportar los documentos a lomo de mula o en canoa.

El expresidente del CNE, Augusto Aguilar, recordó a la AFP que, por ello, ha sido "normal" que el conteo de las actas sea lento. La diferencia es que ahora se ha interrumpido el sistema de divulgación digital de resultados.

A su juicio, la declaratoria podría dilatarse por el estrecho margen de diferencia, que faculta al CNE a realizar un escrutinio especial en el que son revisadas "minuciosamente las actas en poder de todos los partidos".

- Árbitro politizado -

La independencia del CNE está en permanente cuestión. Su directiva la integran cinco funcionarios -tres titulares y dos suplentes- designados por los partidos mayoritarios.

De hecho, una disputa entre dos de sus integrantes retrasó el calendario electoral, en medio de acusaciones mutuas sobre planes de fraude.

Un consejero del oficialismo de izquierda denunció ante la fiscalía a una colega de oposición en el CNE por una supuesta trama para favorecer a la derecha en los resultados preliminares.

La acusada sostuvo que los audios que respaldaban la denuncia fueron hechos con inteligencia artificial.

nl/axm/db