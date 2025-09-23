Por qué todo el mundo está guardando cáscaras de huevo: tiene sentido

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Lo habitual al cocinar es romper un huevo y tirar la cáscara directamente a la basura. Sin embargo, este alimento no solo es versátil en la cocina por sus múltiples preparaciones, también lo es en lo que respecta a su cáscara, que puede tener más usos de los que imaginamos. Y lo cierto es que tiene todo el sentido, porque ese supuesto desecho puede convertirse en un recurso muy útil en casa. El creador de contenido Andrés Simón, conocido en TikTok como @lasrecetasdesimon, lo ha demostrado en uno de sus vídeos con tres ejemplos muy prácticos. A partir de un gesto tan sencillo como guardar las cáscaras, mostró cómo aprovecharlas en ámbitos tan distintos como el cuidado de las plantas, el mantenimiento de utensilios de cocina o la limpieza de ollas manchadas.

ABONO CASERO RICO EN CALCIO

El primer uso está pensado para quienes tienen plantas en casa. Basta con reunir varias cáscaras limpias, cubrirlas con agua fría y ponerlas a hervir. Una vez el agua se enfría, queda cargada de calcio, lo que la convierte en un fertilizante casero que ayuda a fortalecer raíces y mejorar el crecimiento de las plantas.

CÓMO AFILAR CUCHILLAS CON CÁSCARAS DE HUEVO

El segundo truco aprovecha las cáscaras secas. Al pasarlas por una procesadora hasta que queden reducidas a un polvo fino, ese granulado actúa como un abrasivo suave capaz de afilar las cuchillas del propio procesador o de otros utensilios de cocina. Es un método sencillo que prolonga la vida de los aparatos sin necesidad de recurrir a productos especializados.

LIMPIADOR EFICAZ PARA OLLAS MANCHADAS

Ese mismo polvo puede usarse también como limpiador casero. Mezclado con un poco de detergente y aplicado con una esponja, resulta muy eficaz para eliminar las manchas oscuras que suelen quedar incrustadas en la base de algunas ollas. Según Simón, con un poco de esfuerzo "todo sale perfecto" y las piezas recuperan un aspecto mucho más limpio.