Por qué tu cafetera italiana de 4 tazas no da para cuatro cafés: el error que muchos cometen (y cómo solucionarlo)

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

Si alguna vez has estrenado una cafetera italiana de "cuatro tazas" y al prepararla te has encontrado con que apenas da para llenar una, tranquilo: no eres el único.

Este es uno de los errores más habituales al comprar este tipo de cafeteras y tiene una explicación sencilla que pasa desapercibida para la mayoría.

El truco está en entender qué significa realmente "una taza" para los fabricantes.

En Italia, la cafetera se mide en espressos pequeños.

Un espresso estándar suele rondar los 30 mililitros, pero en el caso de una cafetera de 4 tazas la capacidad total es de unos 190 ml, lo que equivale a unos 47 ml por "taza", según explica la tienda madrileña especializada @cafetearte.

En la práctica, eso se traduce en dos tazas de desayuno en España o, incluso, en una de café largo.

Por eso recomiendan calcular siempre el doble de lo que quieras sacar.

Si tu objetivo es preparar dos desayunos completos, en lugar de una cafetera de 2 tazas deberías optar por una de 4; y si quieres cuatro mugs, necesitarás una de 8.

CÓMO CALCULAR EL TAMAÑO DE TU CAFETERA ITALIANA

La medida de la cafetera se refiere siempre a la cantidad de espressos pequeños que puede servir, no a tazas de desayuno.

Una cafetera de 3 tazas suele rondar los 150 ml, una de 6 llega a unos 300 ml y las de 9 se acercan a medio litro.

Por eso, la clave está en traducir esas medidas a tu forma de consumo habitual.

Si eres de los que toman café en vaso grande, lo recomendable es pensar en "mugs" y no en "tazas".

Así evitarás decepciones y compras equivocadas.