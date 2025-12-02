Por temor a la pérdida de empleos por la IA, algunos jóvenes británicos optan por oficios cualificados

Por Catarina Demony y Marissa Davison

LONDRES, 2 dic (Reuters) - En un mercado laboral en el que la inteligencia artificial está transformando rápidamente y a veces sustituyendo puestos de trabajo, la estudiante Maryna Yaroshenko quería encontrar una carrera con futuro que ofreciera estabilidad a largo plazo.

Como un número cada vez mayor de jóvenes británicos y de otros países, Yaroshenko, de 18 años, optó por un oficio cualificado y ahora se está formando para ser fontanera.

"Es algo de lo que la inteligencia artificial no se apoderará", dijo Yaroshenko, originaria de Ucrania, que estudia en el City of Westminster College (CWC) de Londres.

Los empleos de cuello blanco se consideran más vulnerables a la IA y la automatización que los trabajos manuales. En Reino Unido, uno de cada seis empresarios espera que el uso de herramientas de IA les permita reducir su plantilla en los próximos 12 meses, según una encuesta realizada el mes pasado por el Chartered Institute of Personnel and Development, organismo profesional de recursos humanos.

Yaroshenko considera que la IA es una herramienta útil, pero no una que pueda sustituir la naturaleza práctica de la fontanería, a la que muchos rehúyen debido a sus exigencias físicas y a un estigma persistente en torno a oficios como la electricidad, la carpintería y la soldadura.

"Sin duda trabajaremos con ella (la IA), pero sólo un ser humano puede hacer esas cosas únicas que la IA no puede", afirma. "Ninguna IA puede hacer fontanería, ninguna IA puede hacer ingeniería de verdad, ninguna IA puede ser electricista".

CRECE LA DEMANDA DE CURSOS PRÁCTICOS

El CWC, que forma parte del grupo United Colleges, no es una universidad, sino un centro de formación continua. En los últimos tres años, las matriculaciones en sus cursos de ingeniería, construcción y edificación han aumentado un 9,6%.

Stephen Davis, director general de CWC, lo atribuye en parte al crecimiento de la IA y también a la preocupación de los estudiantes por el costo de la universidad. Algunos jóvenes optan por no ir a la universidad para evitar las miles de libras de deuda que puede acarrear.

Una encuesta realizada en agosto a 2.600 adultos por el Trades Union Congress, el mayor sindicato del país, reveló que la mitad de los adultos británicos estaban preocupados por el impacto de la IA en sus puestos de trabajo, sobre todo los de edades comprendidas entre los 25 y los 35 años.

"Hay mucha ansiedad entre los jóvenes ante la posibilidad de que sus puestos de trabajo sean automatizados", afirma Bouke Klein Teeselink, profesor e investigador sobre IA del King's College de Londres.

El estudio de Teeselink en el King's College, publicado en octubre, descubrió que los recortes de plantilla impulsados por la IA afectan desproporcionadamente a los puestos subalternos, lo que dificulta a los jóvenes hacerse un hueco en la escala profesional.

Otras instituciones educativas informan de cambios de tendencia similares.

Angela Joyce, directora general de Capital City College, también en Londres, afirma que se ha observado un fuerte aumento del interés por la construcción, la fontanería, la hostelería y otros oficios.

"Esto demuestra que cada vez más personas reconocen el valor de convertirse en profesionales cualificados", dice Joyce, quien añade que, para algunas personas, el aprendizaje de un oficio puede ofrecer un mayor potencial de ingresos que una titulación.

Davis agregó que la IA ha empujado no sólo a los jóvenes, sino también a los adultos que desean cambiar de profesión, a pensar de forma más estratégica. Muchos buscan seguridad laboral y salarios más altos.

Según la Oficina Nacional de Estadística, los fontaneros ganan un promedio de 37.881 libras (US$50.169) al año, mientras que los trabajadores cualificados de la construcción suelen ganar unas 35.764 libras. Esta cifra contrasta con el salario promedio global de 39.039 libras en todos los sectores.

Sin embargo, Davis señala que los oficios cualificados suelen ofrecer mayores oportunidades para que las personas dirijan sus propios negocios, lo que aumenta su potencial de ingresos.

SANGRE NUEVA EN LOS OFICIOS

De vuelta al taller de fontanería, Yaroshenko afirmó que otro motivo por el que se ve a sí misma en un oficio cualificado a largo plazo es que la mano de obra actual está envejeciendo y la demanda de una nueva generación de trabajadores cualificados seguirá siendo alta.

Yaroshenko añadió que eligió una escuela superior en lugar de la universidad porque quería adquirir experiencia "laboral real" lo antes posible.

Las matriculaciones de estudiantes universitarios en las universidades británicas han disminuido ligeramente, con un descenso del 1,1% en 2023/24 respecto al curso anterior, el primer descenso anual en casi una década, según la Agencia de Estadísticas de Educación Superior.

Teeselink dijo que pasaría un tiempo antes de que los fontaneros robotizados tomen el relevo, porque se trata de un "trabajo muy intrincado".

Davis afirma que, aunque la tecnología robótica evoluciona rápidamente, los estudiantes de carreras como fontanería están bien posicionados.

"A veces los fontaneros tienen que meter las manos en el retrete para desatascarlo... y todavía no he conocido a ningún robot que haga eso por nosotros", dijo Davis.

(1 dólar = 0,7551 libras) (Reporte de Catarina Demony y Marissa Davison; Editado en Español por Ricardo Figueroa)