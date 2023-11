ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — La reubicación de los Atléticos de Oakland a Las Vegas fue aprobada de forma unánime el jueves por los dueños de los equipos de las Grandes Ligas, en la primera mudanza de una franquicia desde el 2005, según informaron dos personas que tienen conocimiento de la vootación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato debido a que la liga no ha anunciado los resultados. Se necesitaba la aprobación del 75% de los 30 equipos para hacer el cambio, que apoyó el comisionado Rob Manfred.

Tras años de quejarse sobre el Coliseo de Oakland y la incapacidad de conseguir asistencia del gobierno local para construir un nuevo parque en la zona de la bahía, los Atléticos se mudarán a nuevo estadio que construirán en el Strip de Las Vegas con 380 millones de dólares de financiamiento público que aprobó el gobierno de Nevada.

El contrato de los Atléticos con el Coliseo expira tras la campaña 2024 y no está claro en dónde jugarán antes de que inauguren el nuevo parque en el 2027.