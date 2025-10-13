Porky renuncia a alcaldía de Lima para buscar presidencia de Perú

El alcalde ultraconservador de Lima, Rafael López Aliaga, quien se autodenomina Porky, renunció este lunes a su cargo para ser candidato a la presidencia de Perú en la elección del 12 de abril.

López Aliaga se presentará por segunda vez a la presidencia, tras perder los comicios de 2021.

Conocido por sus propuestas de mano dura contra el crimen organizado, el ahora exalcalde encabeza la intención de voto, de acuerdo con la encuesta de septiembre de Ipsos.

"Comunico mi renuncia al cargo de alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, para postular como precandidato en las próximas elecciones primarias del Partido Político Renovación Popular", indicó López Aliaga en una carta que fue leída frente al consejo de la ciudad.

El político, que estuvo presente en el acto, es el fundador y máximo dirigente de ese partido.

Perú está sumido en una severa crisis de inseguridad por cuenta de las extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Entre otras medidas, López Aliaga promueve que tribunales militares juzguen a los delincuentes más peligrosos, a quienes describe como "terrucos (terroristas) urbanos".

Es un admirador de líderes como Donald Trump y Nayib Bukele.

López Aliaga es un ingeniero que ha hecho fortuna en los sectores hotelero y ferroviario. Ha confesado ser célibe desde los 20 años y que a diario practica el rito del cilicio.

Este lunes presentó su renuncia a la alcaldía que ocupaba desde 2022, antes de que venciera el plazo para que autoridades elegidas por voto popular pudieran presentarse en las elecciones generales del próximo año.

cm/vel/nn