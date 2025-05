Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos son investigados en la UE por protección de menores

Por Foo Yun Chee

BRUSELAS, 27 mayo (Reuters) - Las plataformas de contenidos para adultos Pornhub, Stripchat, XNXX y XVideos serán investigadas por incumplir las normas para proteger a los niños, anunciaron el martes los reguladores de la UE, en una medida que podría acarrear multas de hasta el 6% de su facturación anual global.

La Comisión Europea dijo que las empresas no habían cumplido con la Ley de Servicios Digitales, que les obliga a hacer más para enfrentar los contenidos ilícitos y nocivos en sus plataformas tras su designación como plataformas en línea muy grandes en 2023.

También incumplieron las normas que obligan a las empresas a tomar medidas de evaluación y mitigación de riesgos de los efectos negativos sobre los derechos de los niños y a impedirles el acceso a contenidos para adultos mediante herramientas de verificación de la edad, dijo.

“El espacio en línea debe ser un entorno seguro para que los niños aprendan y se conecten. Nuestra prioridad es proteger a los menores y permitirles navegar con seguridad en línea”, dijo en un comunicado la jefa de tecnología de la UE, Henna Virkkunen.

El propietario de Pornhub, el grupo chipriota Aylo Freesites Ltd, dijo que sus sitios cumplían la normativa RTA (restringido a adultos), según la clasificación de la Asociación de Sitios Comprometidos con la Protección Infantil, y que estaban estrictamente reservados a mayores de edad.

“Creemos que la verdadera solución para proteger a menores y adultos por igual es verificar la edad de los usuarios en el punto de acceso -los dispositivos de los usuarios- y que los sitios web denieguen o permitan el acceso a materiales restringidos por edad basándose en esa verificación”, dijo Aylo en un correo electrónico.

Stripchat, filial de la empresa chipriota Technius Ltd, no respondió a una solicitud por correo electrónico. XNXX es propiedad de la empresa checa NKL Associates y XVideos forma parte de WebGroup Czech Republic. No fue posible contactar inmediatamente con estas dos empresas.

La Comisión dijo que retiraría su designación de Stripchat como plataforma en línea muy grande dentro de cuatro meses después de que su número medio mensual de usuarios cayó por debajo del umbral de usuarios de la DSA.

Por otra parte, el ejecutivo de la UE dijo que los países de la UE coordinarían las acciones contra las plataformas pornográficas más pequeñas para proteger a los niños. (Reporte de Foo Yun Chee; Edición en español de Natalia Ramos)